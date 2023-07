Yeferson Cossio alimentó a casi 400 habitantes de la calle: “Estoy tratando de quitarles el hambre y el frío”

Yeferson Cossio alegró la noche a más de 390 habitantes de calle y un perrito al sorprenderlos con un plato de comida. Instagram: enlamovidacol

Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido digital más reconocidos en la farándula colombiana, no solo se ha destacado por sus bromas un tanto pesadas, sus amoríos con otras mujeres del medio, sino también por su extravagante y lujoso estilo de vida. No obstante, el influenciador también se ha ganado el corazón de los seguidores por las obras benéficas que realiza, ayudando tanto a personas necesitadas como a animales en condiciones deplorables.

En esta ocasión, Cossio publicó un emotivo video a sus más de 11 millones de seguidores, donde quedó en evidencia el altruismo del antioqueño, pues le dio de comer a casi 400 habitantes de calle, hecho que conmovió no solo a su audiencia, sino también a los vecinos del sector.

“Estamos haciendo 300 sudados para los habitantes de calle, ya casi acabamos y salimos a entregarlos. Hay mucha comida, mucha comida, son ollas gigantescas. Hoy trescientos noventa y nueve habitantes de calle y un perrito no se acostaron con hambre”, comentó el joven respecto a la situación que se está viviendo en Antioquia.

Sin embargo, luego de que la actividad finalizara, los informes reportaron que más de 390 personas se vieron beneficiadas. Algunos animales sin hogar también fueron auxiliados gracias al gesto que tuvo Yeferson Cossio.

Cabe destacar que el creador de contenido de 29 años ya ha hecho este tipo de ayudas en el pasado, teniendo un motivo de peso para hacerlo: “Estoy tratando de quitarles el hambre y el frío, pero los invito a que sean responsables con lo que publican porque pueden hacer mucho daño a las personas”, refiriéndose al video de un colega suyo que dijo que algunos indigentes practicaban el canibalismo, por lo que en su momento Yeferson aseguró que esos comentarios solo generaban estigma en la sociedad.

Asimismo, Cossio dejó ver, también mediante sus redes sociales, las granjas que construyó para los múltiples animales que tiene en su mansión. Tarántulas, cabras, 16 perros y una decena de erizos blancos hacen parte de las mascotas de la personalidad.

Yeferson Cossio fue víctima de un asalto en su casa

Yeferson Cossio fue víctima de robo en su casa: “El hijuemadre me estaba robando los repuestos de la lavadora”

El creador de contenido relató la situación que ocurrió después de que se le dañara la lavadora y le pidiera a su asistente que llamara a los técnicos para arreglarla.

“Ayer se me dañó la lavadora así que le pedí a mi asistente que trajera técnicos, entonces ayer vinieron los de LG y hoy por la mañana vino otra persona de la empresa de Electro***.... al final decidimos la cotización de LG, el señor se fue, volvió el de LG hoy mismo cuando resulta que a lo que revisó ayer ya le faltaban repuestos a la lavadora”, tras estas últimas palabras el influenciador antioqueño soltó algunas risas, pues al parecer le pareció muy bizarra la escena.

Tras lo advertido, Cossio se dispuso a revisar las cámaras y al parecer el técnico hizo de las suyas. “Revisamos cámaras, el tipo como que no contaba que tenía una ‘camarota’ debajo y el hijuemadre me estaba robando los repuestos de la lavadora, entonces mi asistente le escribió, la bloqueó en WhatsApp, las llamadas no se las contesta...”

A su vez, el creador de contenido quiso advertir a sus seguidores sobre los cuidados que deben tener al momento de contratar a dicha empresa: “Fue una bobada, un repuesto que valió 400 mil pesos, pero si hizo eso aquí ¿Cuánto no mantendrá robando? mucho cuidado al abrirle las puertas de su casa a este señor y a esta empresa”, escribió.