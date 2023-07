Por presunta extralimitación de funciones, investigarán a jefa de Gabinete de Bucaramanga: “Ustedes tienen cero autonomía”

Reitera además que la razón por la que está en su cargo es porque el alcalde vive tan ocupado que a ella le toca asumir varias labores

Luego de que el diario local La Vanguardia publicara audios en los que se escucha a Saharay Rojas Téllez, jefa de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, decirles a sus compañeros que ellos, a diferencia de ella, no tenían poder dentro de esa entidad, la Procuraduría decidió abrir una investigación disciplinaria en su contra de a funcionaria.

“Habida cuenta, que se encuentra individualizada como presunta autora de la falta, a la señora Saharay Rojas, secretaria de Gobernanza de Bucaramanga (sic), por presuntas irregularidades en ejercicio de su cargo, relacionados con los hechos descritos en la queja, se ordena la correspondiente investigación disciplinaria (...) Se escuchará en declaración a varios directivos de institutos descentralizados y secretarios de despacho, a quienes además de las presuntas referidas en el numeral anterior, se les preguntará si la investigada ha incurrido en estrategias de intimidación para controlar el manejo financiero ya administrativo de dichos institutos y secretarías”, se lee en el auto firmado por el Procurador Provincial de Instrucción de Bucaramanga.

¿Qué dijo la jefe de gabinete en Bucaramanga?

Según ella, los demás funcionarios que trabajan allí, en la Alcaldía, no tienen tanto espacio de decisión como el que tiene ella, por lo que solicita que toda la contratación pase a sus manos. Los registros de audio fueron revelados por el diario local La Vanguardia.

“Ustedes tienen cero autonomía. Ustedes no tienen autonomía y si quieren tener autonomía les pido que renuncien todos, porque no va a existir. Los recursos acá son del nivel central, las instrucciones acá son de nivel central y las tareas se hacen desde el nivel central. Todos los institutos funcionan bajo la dependencia total del nivel central, bajo la instrucción directa del señor Alcalde, a través mío”, dice Rojas Téllez.

El diario La Vanguardia, a causa de las declaraciones de la funcionaria, se refirieron a ella como la ‘jefa del miedo’.

De acuerdo con lo que explica el medio de comunicación citado, los audios fueron grabados en medio de una reunión citada por ella. Sus compañeros aseguran que lo dicho por Rojas Téllez es la evidente prueba del hostigamiento que recae sobre ellos y la intimidación de la que son víctimas por parte de la jefa de Gobernanza en la Alcaldía de Bucaramanga. El cargo que ocupa la funcionaria es el segundo más importante después del alcalde.

“Estoy pendiente de la contratación, de los eventos, de lo que está sucediendo al interior de los proyectos, de cuántos estamos impactando en cada equipo profesional, de cómo se está haciendo la contratación de personal, de todo (...) Esa es la directriz de lo que es el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas y eso para mí es muy importante que lo sepan. Empezando por las juntas, por los temas presupuestales, por las certificaciones de los proyectos, de los eventos, de los esquemas, toda la contratación de personal, ustedes saben que depende cien por ciento del nivel central de la Alcaldía. Ustedes no pueden contratar personas que no están autorizadas por el nivel central, por eso digo que su autonomía es cero. Cero. ¡Ah! que si pedimos permiso para que nos avalen tal cosa, perfecto, seguramente hay avales, pero no tienen autonomía”, reitera ella quien entró a su cargo en el año 2020.

En medio de la intervención que hizo en la reunión que fue grabada, Saharay Rojas Téllez destaca que es necesario ‘consentir’ a los concejales que hacen parte de la coalición mayoritaria. Reitera además que la razón por la que está en su cargo es porque el alcalde vive tan ocupado que a ella le toca asumir varias labores.

El medio de comunicación que hizo públicos los audios de la funcionaria asegura que dentro de la Alcaldía de Bucaramanga prima el miedo y el autoritarismo

“Juan Carlos Cárdenas tiene millones de cosas y por eso tiene Jefe de Gabinete, pues entonces no pueden trabajar con nosotros. Yo no funciono de esa manera. ¡Ah! que llegaron los concejales y entonces toca atenderlos, ¡claro! y ustedes saben que tenemos una coalición, ustedes saben que toca atenderlos, que toca ayudarles. Muy distinto que toque hacer lo que diga el concejal, ojo, ¡cuidado! que yo llevo cuatro años manejando la coalición, tengo toda la experiencia. No hay ningún concejal que me mande, ninguno. Son todos mis amigos, me considero cercana al Concejo de Bucaramanga, ustedes lo saben, pero las directrices que se cumplen son las del alcalde no las del concejo”, se le escucha decir.

Dijo que gracias a la posición que ocupa en la Alcaldía debe estar enterada de todos los detalles de lo que ocurra, y que nada puede ocultársele o escondérsele.

“Todos los esquemas se consultan con el nivel central y en la Alcaldía de Bucaramanga no hay un secreto del que yo no me pueda enterar. Yo soy la jefa de Gabinete, yo soy la que puedo saber todo, qué está pasando, qué están contratando, a quién están contratando, por dónde, quién los está visitando, porque esa es mi función, no es otra cosa diferente. Lastimosamente esa es mi función, para eso me tiene el alcalde a mí, para que vigile todo lo que pase en la Alcaldía de Bucaramanga y el municipio, y esté pendiente de absolutamente todo. No muevo una cosa que no sepa mi jefe qué estoy haciendo, absolutamente todo, porque así funcionamos”, manifestó la jefa de Gobernanza.

El diario La Vanguardia, al conocer de la existencia de esos audios, decidió consultar directamente con la funcionaria para saber qué tenía que decir ante las acusaciones en su contra. Ella, en su charla con ese portal informativo, negó todo y aseguró no ‘tener idea’ de lo que le estaban hablando. Incluso, dijo cosas totalmente diferentes a las que se le oyen decir en las grabaciones.

“Tanto el sector central como el descentralizado son la alcaldía de Bucaramanga. Por supuesto que los procesos, los proyectos de inversión y las ejecuciones hacen parte del plan de desarrollo y de los programas de gobierno. Las directrices en toda la administración son las mismas. Los procesos se deben manejar bajo las normas de contratación estatal, y buscar el bienestar de cada bumangués. Los programas, los eventos nacionales, los impactos en empleo por supuesto que son una política del gobierno municipal y hacen parte de nuestro plan de Gobierno”, aclaró Rojas Téllez.