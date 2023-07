Por desafortunado chiste piden la renuncia de “Bolillo” Gómez de la dirección técnica del Junior de Barranquilla

Hernán 'Bolillo' Gómez en el ojo del huracán por polémico comentario en rueda de prensa.

Opiniones de lado y lado se han generado tras la salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla, al que llegó como fichaje estelar para el primer semestre en el que solo jugó un siete partidos con registro de un tanto.

Más allá de la salida de Juanfer, Bolillo Gómez está en el ojo del huracán, no propiamente por esta situación, sino por la analogía de la “monja y un cura” que usó durante la rueda de prensa para hacer un llamado a la “perseverancia” en su proyecto deportivo en el Junior de Barranquilla.

“Una vez iba un cura con una monja en un taxi, y el cura ‘le mandaba la mano’ a la pierna a la monja y la monja quitaba la mano de la pierna, y el cura volvía y le ponía la mano y se la volvía a quitar... Cuando el cura llegó a su sitio, le dice la monja: ‘Versículo 5 o 32 de la biblia’. Y se bajó el cura emberracado del carro a ver qué quería decir ese versículo y decía: ‘Perseverancia’”

Si bien la intervención generó risas entre los asistentes que estaban en el auditorio, varios periodistas descalificaron el actuar del experimentado entrenador, al que tildaron de “irrespetuoso”. De hecho, el abogado Hernando Herrera, integrante del programa 6 AM de Caracol Radio, afirmó que Gómez debería presentar la carta de renuncia.

“Lo dice un hincha dolido: Bolillo Gómez es un técnico de pacotilla, y viste ahora la humanidad que es la que mejor sabe llevar, que es la de bufón menor y desconchado”.

Y agregó: “Por lo pronto, y hasta que este propagador de tesis antifeministas esté en el banco técnico, yo renuncio a ser hincha del equipo que tanto quiero: no hay derecho a que este troglodita opresivo y de trasnochada mente machista, cada vez que tenga la oportunidad, agreda a nuestras mujeres: o renuncie o discúlpese”.

Las declaraciones de Bolillo Gómez y Juan Fernando Quintero

Cabe recordar que el Junior de Barranquilla jugó dos partidos amistosos ante Unión Magdalena y Jaguares de Córdoba. Al ver que en uno de los encuentros su equipo no marchaba bien, Hernán Darío Bolillo Gómez decidió hacer un par de variantes, una de ellas no incluir a Juan Fernando Quintero, lo que generó incomodidad en el jugador que prefirió marcharse del Tiburón.

El primero en dar la cara ante los medios de comunicación fue el técnico antioqueño, que aseguró que no tuvo inconvenientes con Juanfer Quintero y le tomó por sorpresa la decisión del jugador de abandonar las toldas Rojiblancas, a una semana de comenzar la liga.

“Hicimos dos partidos amistosos donde Juanfer fue titular, después del partido con Magdalena me reuní con el grupo y les dije que iba a buscar variantes porque el equipo no anda bien. Juanfer vas a pasar al otro equipo y va a trabajar Carlos Bacca en el equipo que inicia el entrenamiento”.

Por su parte, el ex River Plate dio su versión en diálogo con el programa Saque Largo de Win Sports, en el que afirmó que no tuvo diferencias con Bolillo, no obstante, sí lanzó dardos contra su asistente Edgar el Panzer Carvajal.