Polémica por inclusión de Camilo Romero en encuestas que definirán candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá

El embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien desató la controversia entre los precandidatos del Pacto Histórico. Foto Colprensa

El exgobernador de Nariño, exsenador de la República y hoy embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, fue incluido a última hora dentro de la baraja de aspirantes por los que se consultará en las encuestas que llevará a cabo el Pacto Histórico, de cara a elegir candidato único la Alcaldía de Bogotá.

Te puede interesar: Movida tuitera de los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá: opiniones sobre Odebrecht e Iván Márquez

Romero, de quien se rumoreó que estaba interesado en lanzarse de nuevo a la Gobernación, fue la gran sorpresa de la medición contratada por el partido de Gobierno, que busca ganar las elecciones del domingo 29 de octubre de 2023 en la capital de la República.

El diplomático será uno de los precandidatos por los que se consultará a los potenciales votantes en las dos encuestas que se harán. Una de ellas se adelantará con la firma Gauss Colombia, en la que efectuarán un total de 1.500 encuestas, distribuidas en diferentes sectores de la ciudad.

Te puede interesar: El Polo Democrático trató de mentiroso al aspirante a la Alcaldía de Bogotá Carlos Carrillo y le pidió parar las afrentas contra el partido

Además de Romero, ya estaban confirmados los concejales Heidy Sánchez, de la Unión Patriótica, y Carlos Carrillo, del Polo Democrático; junto al exsenador Gustavo Bolívar; aunque este tampoco ha confirmado si al final aspirará al segundo cargo más importante de la nación.

La concejala de Bogotá y precandidata a la Alcaldía Heidy Sánchez.

Molestia entre los demás aspirantes

La inclusión del político, de 46 años, no cayó bien entre los demás precandidatos que harán parte de esta medición. Al respecto, se pronunció la concejal Heidy Sánchez, que cuestionó si en verdad Romero conoce las necesidades de la ciudadanía en Bogotá, o si este interés de ser alcalde es una plataforma para una futura aspiración presidencial.

“Desde el Comité político nacional del Pacto Histórico han definido en último momento incluir a Camilo Romero en la encuesta, para definir la candidatura de la coalición a la Alcaldía de Bogotá. Fue gobernador de Nariño, ¿qué tanto conoce la ciudad?”, publicó Sánchez en su cuenta de Twitter.

Para la cabildante de 34 años sería bueno, además de que confirmara su aspiración, que se sepan cuáles son sus posturas frente a temas trascendentales de la ciudad. “El futuro de Bogotá está en juego durante los próximos cuatro años y lo programático es fundamental”, añadió.

El concejal y precandidato a la Alcaldía de Bogotá Carlos Carrillo criticó en un hilo en su Twitter que se haya incluido en las encuestas a Camilo Romero.

Por su parte, Carlos Carrillo reveló que el 6 de julio de 2023, es decir, hace casi una semana, se definió con Sánchez y Bolívar la realización de las mencionadas encuestas, para recabar información que les permita escoger al candidato que tenga mayor aceptación con miras a la contienda electoral.

“Los tres candidatos coincidimos en decirle no a incluir en esta encuesta a Camilo Romero, por una razón muy simple: no es lógico medir un rumor. Creo que Romero ha demostrado ser un aliado del Pacto, su sector dentro del Partido Verde fue de gran importancia en el triunfo del 2022″, destacó Carrillo en su pronunciamiento.

El precandidato del Polo Democrático a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Carrillo. Foto Concejo de Bogotá

Exigen la renuncia de Camilo Romero

Ante esto, ambos precandidatos coincidieron en que si embajador quiere participar en la jornada, deberá presentar su renuncia a su actual cargo. “Hoy no es candidato, no representa a un partido, y lo más importante: como servidor público no puede participar en política electoral. Dura lex, sed lex”, recalcó Carrillo.

Te puede interesar: Aspirante a la Alcaldía de Bogotá Carlos Carrillo entuteló al presidente del Polo Democrático por no darle el aval: “Torpedea nuestra candidatura”

A su vez, aparte de esta sorpresiva inclusión, los aspirantes también hicieron pública la necesidad de que los sondeos se hagan lo más pronto posible, debido a que el periodo para la inscripción de candidaturas se vencerá el próximo sábado 29 de julio.

Romero, quien aún sigue siendo parte del partido Alianza Verde, es investigado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, debido a lo que serían posibles irregularidades en un proceso de contratación para la comercialización de licores en Nariño, cuando fue gobernador entre 2016 y 2019, por el orden de los $18.000 millones.