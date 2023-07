Galardón a Epa Colombia como “empresaria del año” en el Congreso causó tremenda polémica

| Foto original: Instagram @epa_colombia

En las redes sociales se ha hecho tendencia unas recientes imágenes de Epa Colombia recibiendo un reconocimiento y portando la cinta presidencial de la excelencia cruz de la solidaridad social. La situación generó críticas en las redes sociales por aquellos que son detractores de la empresaria Daneidy Barrera y consideran que por sus escándalos en las plataformas digitales no debería ser reconocida.

Te puede interesar: Epa Colombia contó cómo fue el extravagante procedimiento para ponerse 80 diamantes en su boca

Lo cierto es que Barrera llegó muy elegante hasta las instalaciones del Congreso nacional para recibir un importante reconocimiento como empresaria del año. Así lo mostró ella misma en sus redes sociales, donde sus seguidores celebraron y aplaudieron su éxito, pero quienes encuentran diferencias con la famosa consideraron “una falta de respeto”.

Sin embargo, el problema se dio principalmente porque se creyó desde un inicio que el reconocimiento se lo da el Gobierno nacional a la empresaria de productos alisadores para el cabello, pero todo parece indicar que eso no es cierto. Aunque la entrega del premio se hizo en las instalaciones de una entidad nacional, el reconocimiento a la Epa Colombia proviene de la Fundación Social Ideas.

Epa Colombia recibió galardón y causó polémica

A través de sus redes sociales, esta organización sin ánimo de lucro se ha mostrado acompañada por Epa Colombia para realizar diferentes entregas de ayudas a mujeres de escasos recursos en todo el territorio nacional. Por su ayuda a las actividades que realiza la fundación Daneidy Barrera habría conseguido que le dieran el galardón como empresaria del año y máximo galardón cinta presidencial de la excelencia cruz de la solidaridad social, tal y como ella lo detalló en sus redes sociales.

Te puede interesar: Epa Colombia aseguró que Yina Calderón tiene envidia de Andrea Valdiri

Aunque no se trató de un reconocimiento realizado por una entidad o autoridad nacional, la entrega de los galardones contó con todo el protocolo digno de ello. En su discurso en el capitolio Epa Colombia invitó a las personas a no quedarse con todo lo que ven en sus celulares. “Las personas solo ven lo de las redes sociales y no lo que hay detrás de cada familia, detrás de las puertas, de todo lo que uno lucha a diario”, expresó la empresaria.

En el importante día para Daneidy la acompañaron sus padres, hermanos, seres queridos y su novia Karol Samantha, quienes en el video que la famosa publicó en sus redes sociales también le expresaron algunos mensajes de felicitación y orgullo a la empresaria. A través de su emprendimiento con productos capilares la joven que se hizo famosa por vandalizar una estación de TransMilenio en medio de las protestas del año 2019.

Epa Colombia, influenciadora colombiana. Foto: Instagram @epa_colombia

“¿Cuánto pago? jajaja eso ya se había destapado hace un tiempo que todos esos nombramientos los pagan para mostrarse”; “¿A quién le pago para ganar eso?”; “Me huele a política, quizás va ser la ficha de mover de algún partido político ... O le tocó pagar cuota para figurar”, fueron algunos de los comentarios que se hicieron en contra de la empresaria bogotana.

Te puede interesar: El “Ñoño” Elías quedó en libertad: juez ordenó la excarcelación del excongresista, condenado por el escándalo de Odebrecht

Por otro lado están quienes la felicitaron y hasta señalaron que Yina Calderón, con quien suele pelear Elpa Colombia, no recibiría un reconocimiento con esos. “Tu esfuerzo te ha llevado a donde estás, felicidades Dane”; “Premio que jamás va a recibir la Yina”; “Ahora ¿dónde están los que la señalaban de lavadora de dinero y de un sin fin de delitos?”, escribieron los que la apoyan.

Aunque recientemente Epa Colombia se ha mantenido alejada de las polémicas, no ha dejado de lado las extravagancias, pues el último hecho por el que la criticaron fue colocarse diamantes en los dientes. “Amiga, me puse 80 diamantes ¿La doy o no la doy? Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más linda”, señaló la empresaria y luego, en una entrevista con Lo sé Todo, reveló que el procedimiento le salió gratis porque hizo un intercambio de publicidad con el profesional que le puso los diamantes.