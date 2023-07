Polémica por declaraciones del ministro de Hacienda sobre que el Gobierno no va a tocar el precio del diésel “en plena campaña electoral”

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, dice el déficit del FEPC llegará a 70 billones (Colprensa-Mariano Vimos)

El precio del ACPM se ha mantenido congelado en medio de la política para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). En cambio, esta política sí ha impactado el precio de la gasolina.

La razón para mantener estable el precio es evitar aumentar la inflación, que había alcanzado niveles históricos, pero declaraciones del ministro de Hacienda le sumarían otro componente a la fórmula: el interés político.

El jefe de la cartera económica señaló en el canal oficial del Gobierno Colombia Hoy Radio, que primero se cerrará la brecha del precio de la gasolina con el de referencia internacional, para el que faltan unos cuatro meses de ajuste. Luego se empezará con el aumento del precio del diésel, con el que sostuvo que se debe tener más calma porque de este dependen el transporte masivo y de carga.

“Tenemos que tener una socialización muy grande con todos los sectores para que no impacte la inflación y no genere otro tipo de problemas. Por lo pronto, podría decir que el diésel no lo vamos a tocar en plena jornada electoral”, señaló el ministro Bonilla.

El funcionario reconoció que aumentar el precio de los combustibles es una decisión “dolorosa, antipopular”, pero señaló que si no se estabiliza el precio, el déficit del FEPC continuará en aumento y podría alcanzar los 70 billones. “Si no lo hacemos no tenemos espacio para cubrir gasto social en primera infancia, la educación y salud”, sostuvo Bonilla.

El ministro de Hacienda señaló que el déficit lo produjo el Gobierno de Iván Duque, que en 2021 decidió congelar el precio de los combustibles, por lo que dejó de ajustarse el precio de la gasolina y el ACPM al precio internacional y la brecha se cubrió con los recursos de la nación.

En noviembre se empezaría a aumentar el precio del diésel, después de las elecciones regionales, que se realizarán el 29 de octubre. Esa decisión, junto con las declaraciones del ministro, han desatado críticas por parte de la oposición que cuestiona si el congelamiento del ACPM se está haciendo con intereses electorales.

“De frente, le están diciendo a los colombianos que esperarán que voten para después traicionarlos. No podemos permitir que en Colombia suba el precio del diésel. Esto afectaría en gran manera el bolsillo de los colombianos. Nos vamos a parar firme”, escribió el senador Jota Pe Hernández ante lo dicho por Bonilla.

“¿El precio de los combustibles nuevo mecanismo electoral? Eso parece según palabras del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro no va a subir el precio del Diesel durante la campaña electoral. ¿O sea qué, cuando los candidatos del @PactoCol no se vean afectados en las urnas por esa decisión si lo subirá? ¿Qué pensarán los votantes?”, señaló el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Jorge Colmenares.

El ministro había asegurado ante el Congreso de la República que el precio del ACPM se podría evaluar a partir de junio según las cifras de la inflación. Esto porque el precio de los alimentos podría verse afectado en caso de que incremente el costo de su transporte, como puede ocurrir con la carga e incidir en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ha cedido durante el primer semestre del año.

William Camargo, ministro de Transporte, también señaló que se habían hecho acuerdos con los transportadores y otras carteras para mantener el precio del diésel congelado hasta finales de año. Esto como medida contra la inflación, a la que suma también la estabilización de las tarifas de los peajes y permitir que el IPC mantenga su tendencia a la baja. Se espera que la gasolina, por el precio internacional del petróleo, se ubique en 15.500 pesos aproximadamente.