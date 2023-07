Habló el conductor del Sitp apuñalado por un pasajero: dio detalles del ataque

Las autoridades descartaron que se tratara de una riña por el pago del pasaje, como se había dicho en un primer momento / Secretaría de Seguridad de Bogotá

La noche del martes 11 de julio, en el sector de Molinos, de la localidad 18 (Rafael Uribe Uribe), un grupo de pasajeros fue testigo de cómo un hombre apuñaló al conductor de su ruta en el hombro, por negarse a dejar subir a otras personas, en un momento en el que el bus iba con sobrecupo.

El agresor logró abrir las puertas del Sitp y sus acompañantes se sumaron a la golpiza, que terminó luego de que el conductor activara un extintor de incendios para defenderse

Fue trasladado de emergencia sobres las 8:00 p. m. al Hospital de la Victoria y, tras 20 minutos de espera, determinaron que la herida tenía un diámetro de 3 centímetros, así que suturaron y examinaron su abdomen para descartar posibles daños, por los moretones.

Sintiéndose mejor, sobre la medianoche pidió su salida de la Victoria y, en la mañana del miércoles 12 de julio, interpuso una denuncia en contra de su agresor y se reunión con el secretario de Seguridad de la ciudad.

En su declaración, entregó más detalles sobre el ataque, un hecho de intolerancia que se suma a la larga lista de agresiones en contra de conductores del Sistema Integrado: “en el sector de Molinos llevaba el bus demasiado lleno, ya llevaba sobrecupo. Me hicieron la parada y decidí no pararle al señor, porque no le cabía más gente (al bus). Él, al ver que yo no le quise abrir la puerta, comenzó a agredirme, a agredir el bus, a agredirme por el lado del conductor con un cuchillo. Yo no sé cómo encontró el despresurizador de las puertas. Abrió la puerta, llamo a otra gente que estaba ahí con él. Llego a otra gente a agredirme por el mismo lado del conductor y él se me metió por el lado del torniquete. Al meterse por el lado del torniquete, lo único que hice yo fue reaccionar con el extintor y, en ese boroló en él que el me tiraba por un lado y los otros me tiraban por el otro, me alcanzó a poner una puñalada en el hombro”.

TransMilenio, el operador que contrató a Edison –como fue identificado el conductor– y las autoridades iniciaron una investigación conjunta en la que, según el secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, llegaron a tres conclusiones:

“1. Que no se trató de u hecho de colados, sino de intolerancia.

2. Frente a las lesione personales que tiene Edison, nuestra Policía Nacional ya está buscando e identificando a los agresores, para judicializarlos y

3. A pesar de que las lesiones personales, en lo que va corrido de este año, van a la disminución (…) la incidencia por intolerancia va hacia arriba, por lo que hacemos un llamado al respeto por la vida y a tener cultura ciudadana”.

¿Qué dijo la alcaldesa Claudia López?

Se suman a la agresión de Edison las declaraciones realizadas por la alcaldesa Claudia López el martes 11 de julio en horas de la mañana, en las que acusó a los operadores del Sitp de mantener una actitud displicente frente a los casos hurtos y colados en el sistema, luego de conocerse un video en el que más de 40 se niegan a pagar por el servicio en una estación.

“Robar a quienes sí pagan el pasaje e impuestos es abuso, falta de cultura ciudadana y contravención. Pero la actitud de me importa cero del conductor y del operador privado es la razón por la que vamos a renegociar esos contratos (sic)”, sostuvo.

Refiriéndose a los convenios con la empresa TransMilenio; ya que, según ella, “los operadores ganan siempre sin ninguna corresponsabilidad por evitar colados, robos, o cualquier garantía de calidad del servicio (sic)”.

De ahí que, tras conocerse la agresión en Molinos, algunos miembros del gremio la culparan, argumentando que sus declaraciones fueron, a lo menos, incendiarias.

Aun así, López habría sostenido una conversación con Edison, también, en la mañana del miércoles (12) y detalló que ya identificaron a los agresores y, además, “La Sijín está adelantando las actuaciones para dar con su captura. Edison está fuera de peligro y siendo atendido por su ARL. Ayer precisamente presidí el Consejo de Seguridad en Usme y di instrucciones para reforzar la vigilancia y seguridad sobre la extensión de la troncal Caracas, en Molinos y el Portal Usme. 15 minutos antes yo había pasado por ese mismo punto luego de terminar la jornada de trabajo que tuvimos todo el día de ayer en Usme”.

Y señaló que, si bien, los incidentes al interior del sistema han ido disminuyendo en el último año, es tarea de todos reportar lo que ocurre en buses y estaciones del Sitp: “Tenemos que seguir redoblando todos los esfuerzos para prevenir y sancionar cuando ocurran estos hechos de intolerancia e inseguridad. Mil gracias también a los ciudadanos por actuar siempre solidariamente y dar aviso oportuno a las autoridades para prevenir intolerancia, acoso a mujeres y hurto en el transporte público”.

Desde el gremio respaldan a Edison y piden más garantías para los conductores

“Se agrava la situación y comienza el caos en el SITP, luego de los mal intencionados comentarios de @ClaudiaLopez (sic)”, fue lo primero que dijo Diego Arias, presidente de Fudrasec, la Red de Apoyo del SITP, tras conocerse el ataque de Molinos.

Y es que, si bien las autoridades comprobaron que la agresión no tuvo que nada que ver con el pago del pasaje, al solicitarlo “los funcionarios operadores son agredidos a diario por parte de los colados, pero ni Transmilenio ni las empresas los apoyan jurídicamente, e incluso, hay casos de operadores que se han tratado de defender por este tipo agresiones por parte de los colados e incoherentemente, (la misma compañía) los sanciona o despide”, lamentó Arias.

Quien, denunció que incluso “hay casos de sanciones hacia los operadores por hacer uso de sus celulares para tomar evidencia sobre los colados y agresiones (...) (Ellos) se ven obligados a hacer caso omiso ante los colados, pues no tienen garantías y, por el contrario, se pueden ver perjudicados ante un distrito negligente”.