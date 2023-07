El ciclista colombiano Miguel Ángel López estaría en la Vuelta a España: estos son los equipos europeos que podrían ficharlo

Miguel Ángel López, el pedalista con más victorias en lo que va del 2023. @SupermanLopezN/Twitter

Miguel Ángel López es el corredor colombiano que más ha destacado en la temporada 2023. Sus victorias con el Team Medellín y las buenas sensaciones que ha dejado en las últimas competencias representando a su país han hecho que los rumores sobre un posible regreso a Europa se incrementen.

Algunas versiones han indicado que Supermán podría volver a competir en la Vuelta a España y que algunos equipos ya lo tendrían en la mira para poder ficharlo.

Aunque hasta el momento solo han sido rumores, lo que sí es seguro es que Miguel Ángel López, tras su salida del Astana Qazaqstam Team, envió un poderoso mensaje al ciclismo mundial y es por eso que en cada competencia sale a buscar la victoria.

Actualmente es el pedalista con más triunfos UCI del mundo, superando a Tadej Pogacar, del UAE team Emirates, que se ubicó en el segundo puesto.

Supermán López dejó la puerta abierta tras su regreso a Colombia y es por eso que su contrato con el equipo paisa le permitiría salir en caso de que alguna escuadra WorldTour o ProTeam lo requiera. Además, el colombiano no está sancionado y su pasaporte biológico está intacto, tal y como él mismo lo mencionó en reiteradas ocasiones.

El corredor colombiano podría firmar con un equipo WorldTour. @miguelsuperlopez - Instagram

Equipos que podrían firmar a Miguel Ángel López

La Vuelta a España será la última gran carrera del año y empezará el sábado 26 de agosto y culminará el domingo 17 de septiembre. Esta será la última gran opción que tendrán diferentes corredores para poder sumar victorias que también aporten puntos en el escalafón UCI. Es por esta razón que algunas escuadras podrían ver a Miguel Ángel López como una gran opción para culminar la temporada de la mejor manera.

Es importante resaltar que hasta el momento no se ha confirmado ningún interés oficial por parte de las escuadras WorldTour o ProTeam por fichar a Miguel Ángel López; no obstante, existen algunos equipos que podrían considerar la opción debido a que requieren urgentemente sumar más puntos en el ranking UCI.

Aunque la temporada está muy avanzada y muchos equipos ya trazaron sus estrategias para las diferentes competencias del calendario, hay algunos equipos que, no solo tendrían espacio en sus plantillas, sino también podrían considerar el fichaje de un ciclista como Miguel Ángel López que podría disputar puestos de privilegio en las clasificaciones generales.

Superman López podría regresar en La Vuelta a España @team_medellin - Twitter

Entre los equipos WorldTour que cuentan con algunos cupos en sus plantillas está el Groupama FDJ que tiene corredores como Thibaut Pinot, David Gaudu, Arnaud Démare, entre otros. Hasta el momento la escuadra francesa solo ha podido sumar siete victorias en la temporada.

Por otra parte, también podría aparecer el Intermarché Circus Wanty, que lleva 14 victorias en la campaña y tiene en su equipo pedalistas como Lorenzo Rota, Louis Meintjes y Garbes Thijssen.

Por parte de las escuadras ProTeam también existen algunos candidatos que podrían tener a Miguel Ángel López como un posible refuerzo para el último tramo de la temporada.

El Burgos BH cuenta con 24 pedalistas en su plantilla, lleva cinco victorias en 2023 y están invitados a la Vuelta a España. Otro de los candidatos es el Caja Rural Seguros RGA, que cuenta con 22 ciclista, ha sumado siete triunfos y también estará en la ronda ibérica.

Hace unos días Fernando Escartín, miembro del grupo técnico de la Vuelta a España, habló con El Tiempo sobre la posibilidad de que Miguel Ángel López esté presente en La Vuelta a España y fue claro en mencionar que no existe ninguna sanción sobre él, pero “lo que veo es en qué equipo va a correr. No creo que uno de esos grupos lo coja para la carrera. No tiene cupo”.