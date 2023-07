Dani Duke se sinceró sobre difícil momento con su salud mental: “Me sentía vacía”

Dani Duke se sinceró sobre difícil momento que pasó con su salud mental: “Me sentía vacía”

Dani Duke decidió sincerarse con sus seguidores sobre un difícil episodio que tuvo hace seis meses, en el que se sentía perdida y sin norte. La creadora de contenido compartió un video en su cuenta de Facebook en el que empezó por decir:

“Estaba viviendo una vida muy acelerada, pero me sentía vacía, me sentía perdida, me sentía sin norte, no sabía qué realmente me estaba dando felicidad o si estaba haciendo las cosas más por compromiso que por pasión y yo creo que muchos de ustedes lograron ver eso en mis redes sociales porque me alejé mucho”.

Pese a lo que estaba atravesando, la influenciadora antioqueña continuó compartiendo su contenido común y corriente, pero también sentía que la conexión ya no era “tan cercana” con sus seguidores. Y, bueno, Duke siempre suele estar muy activa en sus plataformas digitales haciendo diferentes dinámicas con sus fanáticos.

“Siento que todo se estaba conectando porque no solo en mi vida profesional me sentía así, perdida, vacía, sin un sentido, también siento que personalmente me estaba sintiendo incómoda por dentro. Estaba Daniela tratando de buscarse, encontrarse. También lo reflejaba mi cuerpo, mi piel estaba pasando por el momento más terrible de mi vida, me estaba sintiendo insegura con mi físico, con mi pelo”.

A su vez, la creadora de contenido compartió imágenes del estado de su piel por aquellos días y cómo su cabello se estaba cayendo en grandes cantidades. También aseguró que empezó a cuestionarse todo sin encontrar respuestas, además de que se estaba “dando muy duro”, criticándose a sí misma.

Sin embargo, en medio de todo este proceso “logré encontrar un momento en el que me permití ser compasiva conmigo misma y no darme tan duro, para mí esto ha sido muy clave para lo que se viene”. Y, ¿Qué es lo que se viene? Pues bien, la influenciadora hizo un alto en el camino para mirar hacia atrás y ver todo lo que ha logrado en siete años que lleva creando contenido para las redes sociales.

Es así como acudió al baúl de los recuerdos y encontró “joyas” que quiere compartir con su comunidad. “Quiero que juntos viajemos a mi pasado, les quiero mostrar un poco de mi historia y entendamos el por qué Daniela está donde está... —obviamente no estoy ni en la mitad de lo que voy a lograr en mi vida—... quiero compartir con ustedes esta serie que van a ver tres veces a la semana donde vamos a ir juntos por mi pasado, les voy a contar cómo fue mi trayectoria como maquilladora profesional, mis videos más virales...”

De este modo, Dani Duke prepara un nuevo proyecto para sus redes centrado en su pasado, reviviendo lo mejor de su contenido en estos siete años que se le lleva conociendo como figura pública. Paralelamente, también dio cuenta de que en la actualidad siente tener mucha más “claridad”.

Por otro lado, la paisa no se refirió a su relación con La Liendra, creador de contenido con quien sale desde hace dos años. Y si su entonces estado emocional le llegó a afectar su noviazgo en algún punto. No sobra recordar que ambos conforman una de las parejas más populares de las redes sociales y también una de las más estables en vista de todo el amor que suelen profesarse.

Así las cosas, frecuentemente se les ve viajar juntos por el mundo, su viaje más reciente fue a Portugal para celebrar el cumpleaños del influenciador quindiano. También se han dado millonarios regalos entre sí y todo esto lo han compartido con sus seguidores en las plataformas digitales.