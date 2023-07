Claudia Bahamón habló de MasterChef Celebrity y su activismo ambiental: “He visto un cambio significativo en estos ocho años”

Desde 2015, Claudia Bahamón es presentadora de las distintas versiones de Masterchef realizadas por el Canal RCN (@claudiabahamon/Instagram)

Aunque su nombre se encuentra en pleno furor por la emisión de una nueva temporada de MasterChef Celebrity en el Canal RCN, la presentadora Claudia Bahamón no permite que eso la distancie de otros proyectos personales, entre los que destaca su rol como activista con el fin de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Además de involucrarse en distintas campañas a lo largo de los años, mismas que han recibido una importante difusión en sus redes sociales, la huilense decidió incursionar desde agosto de 2020 en el pódcast con la creación de Be Clá, que se puede encontrar en todas las plataformas digitales y donde aborda temas relacionados con desarrollo sostenible en los que tiene invitados especiales.

En el episodio más reciente titulado A los criticones: no se preocupen, ocúpense; llamó la atención que la protagonista fue la propia Claudia, pues decidió tomar la oportunidad para explicar a profundidad distintas situaciones de su carrera profesional y de sus inicios como activista en busca de promover mejores condiciones de vida a través del desarrollo sostenible. Pero no siempre fue así, y de hecho en sus inicios en el mundo del entretenimiento no tenía esa visión que tiene ahora:

“Hace mucho cuando empecé en el mundo del entretenimiento no me importaba el planeta, no veía una conexión, solo preguntaba cuánto me van a pagar”

En ese sentido, destacó que en sus inicios, cuando ya asumió su rol como activista, fue difícil alternarlo con su trabajo en el mundo de la farándula, debido a que durante muchos años estuvo instalado en la memoria colectiva el hecho de que eran dos ámbitos contrarios y hasta antagonistas:

“Al estar expuesta a la luz pública, he temido por el qué dirán. Cuando empecé pensaba en cómo iba a cambiar el mundo si había trabajado con marcas que de ecofriendly no tenían nada. Entonces he lidiado con señalamientos, críticas y cuestionamientos de manera constante. Cada día menos, debo aceptarlo”

Al comienzo de su relato Bahamón explicó que sintió rechazo, porque el pensamiento generalizado en el medio cuando comenzó a incursionar en la televisión era que debía limitarse a los temas propios del entretenimiento. Pero esos dilemas la alcanzaron, justamente, cuando comenzó a presentar MasterChef Celebrity:

“Muchos de ellos (los comentarios negativos), generados por trabajar en un programa de cocina donde se ven desperdicios. Según los animalistas es un programa que incentiva el consumo de proteína animal, que según los detractores no son sostenibles, y que yo qué hago en un programa de esos”

Al respecto, Claudia explicó que desde su lugar, ha intentado tomar medidas para cambiar esa imagen del programa, así como reforzar su rol como activista:

“Cada temporada me ha tocado dar una cátedra, literalmente, a los participantes. Han llegado muchas personas que le dicen al Defensor del Televidente ‘¿Cómo es posible que Claudia Bahamón, que es ambientalista, trabaje en un programa de cocina que incentiva el consumo de carne animal?’”

De ahí que defienda no solo su labor para revertir esa tendencia, sino al programa en sí mismo:

“Debo decirles que he visto un cambio significativo en estos ocho años de grabar MasterChef. Cambios a favor de la tierra, del planeta, en todo el sentido. En cuanto a reducción de los desperdicios, el valor del campesino, los productos locales, la gastronomía local. Hay prácticas internas que si les hago la lista no terminaríamos nunca de hablar acá. He sido testigo de ese cambio. ¿Nos falta? Si, nos falta un montón. Por supuesto que sí”

Claudia también señaló que si bien promueve una reducción del consumo de proteína animal, no siente que la solución sea reducir la discusión a una visión extremista del veganismo. Por eso recalcó que en algún punto “Yo entendí que la coherencia y la perfección absoluta son estándares innecesarios e imposibles de alcanzar”.