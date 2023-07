Andrés Llinás se sinceró acerca de su futuro en Millonarios y la oferta de River Plate

Andrés Llinás suena para reforzar las filas de River Plate.

El defensor central bogotano Andrés Llinás es de los futbolistas más queridos por la hinchada de Millonarios. El jugador de 25 años fue vital en la consecución de la estrella 16 marcando el tanto del empate ante Atlético Nacional que obligó a la definición desde el punto blanco del penal.

El Kaiser, como lo llaman cariñosamente los aficionados del cuadro Embajador, no tiene asegurada su continuidad en el equipo de cara para el segundo semestre, ya que tendría propuestas del fútbol del exterior por el zaguero central que jugó los 90 minutos en el amistoso ante la escuadra Verdolaga que se llevó a cabo en Estados Unidos.

Desde hace meses se viene especulando con un supuesto interés de River Plate por Andrés Llinás, que tiene contrato con el conjunto capitalino hasta diciembre de 2024. De acuerdo con el portal especializado en fichajes, Transfermark, el futbolista tiene un valor en el mercado de 2.6 millones de euros.

En diálogo con el programa El Alargue de Caracol Radio, el jugador al servicio de Millonarios se refirió a su futuro y también habló de las ofertas que tiene para continuar su carrera en el balompié internacional.

Sobre el supuesto interés de la Banda Cruzada, Llinás dijo:

“Yo sé que hubo un momento en que si se preguntaba algo, pero no sé mucho más aparte de eso y lo que yo he dicho, ahora más que nunca estoy feliz en Millonarios por todo lo que conseguimos, siento que a este equipo todavía le quedan muchas cosas por conseguir y yo soy feliz acá”.

Y agregó: “Creo que el día a día también soy muy feliz, y si me llego a quedar voy a ser la persona más feliz del mundo, y si me llego a ir también me iré con la misma felicidad con la que estoy acá, entonces es algo que no me trasnocha, es algo que no me quita el sueño si me voy o me quedo”.

Alberto Gamero negó que existan ofertas por Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas

Tras la victoria conseguida ante Atlético Nacional en Florida, Estados Unidos, el samario se pronunció acerca de las posibles salidas de dos piezas claves en la defensa de Embajadora.

“No hemos tenido tiempo ni de sentarnos. Lo importante es que tenemos todo el equipo completo, ha salido (Israel) Alba y salió (Luis Carlos) Ruiz, de resto tenemos todo el equipo completo. No estamos desesperados en traer por traer, hay que tener mesura, tenemos un muy buen equipo, tenemos un equipo completo para pelear esta Liga II y estamos tranquilos con eso”.

Así mismo, señaló las deficiencias que debe trabajar su equipo pensando en el bicampeonato en el segundo semestre del año.

“Siendo campeón hay muchas cosas por corregir, allá hubo cosas buenas, la posesión del balón fue muy buena; de pronto en la pelota quieta nos descuidamos un poquito, en las transiciones que hicimos para poder aumentar el marcador de pronto nos faltó un poquito de eficacia. Hay cosas buenas, en todos estos partidos hay cosas por corregir”.

Por todas las competiciones en el primer semestre con la camiseta de Millonarios, Llinás disputó un total de 25 encuentros con saldo de dos anotaciones e igual número de asistencias en 2.164 minutos en cancha con los Albiazules con el que ya tienes dos títulos.