Padre Francisco de Roux solicitó al ELN que fije una fecha para la firma de un eventual acuerdo de paz

El presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, Francisco de Roux, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 28 de junio, 2022. REUTERS/Luisa González

El sacerdote Francisco de Roux, quien presidió la Comisión de la Verdad, elevó una sentida petición al ELN para que concrete un acuerdo de paz con el gobierno Nacional. Su solicitud al grupo insurgente la llevó a cabo durante el evento que se realizó el lunes 10 de julio en Medellín (Antioquia), donde se conmemoró un año de la entrega del informe final de la entidad que lideró el religioso y que surgió tras el cese del conflicto entre la extinta guerrilla de las FARC y el Estado colombiano.

“La paz hay que hacerla pronto, que pongan una fecha y que comprendan que cada día de guerra es contra el pueblo colombiano, no contra el Estado ni contra el sistema, esos son solo adjetivos ideológicos”, instó el sacerdote.

De Roux cuestionó también a esa guerrilla por los hechos de violencia que han perpetrado recientemente en varias zonas del país, sobre todo porque se comprometieron a un cese al fuego.

“¿Acaso no dicen los armados que son los representantes del pueblo? Este pueblo está gritando ya no más guerra. Sobre todo pediría, por favor, no hagan sufrir más al pueblo con paros armados y cosas parecidas, este pueblo ya ha sufrido demasiado”, señaló.

Se debe recordar que aunque hay une tregua, el ELN llevó a cabo un paro armado en el Chocó con el que se afectaron a 9.000 personas en los municipios de Nóvita, Sipí, Istmina, Litoral del San Juan y Medio San Juan, en la región Pacífica, en el occidente de Colombia.

“Se presentan como los defensores del pueblo y los luchadores disque porque el pueblo. Cada acto de esos es un acto criminal contra el pueblo colombiano, los deslegitimiza, les quita toda reputación, muestra que lo que están haciendo no sirve para nada”, agregó de Roux durante el evento que se denominó como Acción de gracias por la verdad y para la vida y que se realizó en el Museo de Arte Moderno de la capital antioqueña.

<br/>

Alias Antonio García justificó hostigamientos armados

Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, uno de los máximos jefes subversivos de ese grupo armado ilegal, señaló que los reciente ataques armados los perpetraron previo a la tregua pactada con el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, y los justificó porque la Fuerza Pública también llevaba operativos en su contra.

“Así como las Fuerzas Militares y de Policía realizaron operaciones militares antes d iniciar el Cese el 6 de julio, d igual manera el ELN las realizó antes del Cese. El ELN cumplirá el acuerdo d cese de operaciones ofensivas pactado con el Gobierno del 6 de julio al 3 agosto (sic)”, indicó a través de su cuenta de Twitter .

También reiteró que están comprometidos con la suspensión de las hostilidades armadas y que las ratificarán dentro del cronograma establecido para ese fin.

“El ELN estará listo para firmar el Cese el Fuego Bilateral Nacional y Temporal con Mecanismos de Monitoreo y Verificación a partir del 3 de agosto y que durará 6 meses. Tiempo en el que iniciará el proceso de Participación de la Sociedad para construir la paz (sic)”, concluyó el jefe insurgente.

<br/>

Suspensión temporal del paro armado en el Chocó

El grupo armado ilegal suspendió temporalmente el paro armado en el Chocó y con el que se afectó a unas 9.000 personas, según informó el lunes la Defensoría del Pueblo.

“Es preciso aclarar que ayer y hoy, días en los que ese grupo ilegal aseguró haber suspendido temporalmente el paro armado, la cooperación internacional y miembros de consejos comunitarios están haciendo entrega de ayudas humanitarias en nueve comunidades”, aseguró en un comunicado Carlos Camargo, titular de la mencionada entidad humanitaria.

Sin embargo, señaló que las ayudas no han podido llegar a las comunidades confinadas en la zona del San Juan, subregión donde se enfrentan el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidas como el Clan del Golfo.

“La paz se construye con gestos reales de paz, no poniendo en peligro la integridad y vida de las personas, ni vulnerando sus demás derechos”, añadió Camargo.