Millonarios jugará un partido amistoso contra importante equipo español

Millonarios se medirá ante Real Zaragoza. (Colprensa - Mariano Vimos)

Millonarios vive las mieles del éxito tras bordar en su escudo la estrella 16 luego cinco años de sequía sin títulos de liga. A pesar de la dura eliminación en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana a manos de Defensa y Justicia, los dirigidos por Alberto Gamero ya piensan en el segundo semestre en el que espera volver a ser campeones.

Te puede interesar: Millonarios empezó la depuración de su nómina de cara a la Liga BetPlay II: este es el primer delantero en dejar el equipo

Antes del arranque de la liga, el cuadro capitalino volvió a verse las caras con Atlético Nacional, al que venció con un golazo de Leonardo Castro, que desde fuera del área bañó a Kevin Mier. El encuentro entre Verdolagas y Albiazules se disputó en el DRV PNK Stadium de Miami, Estados Unidos.

El vigente campeón de Colombia dio a conocer a través de sus redes sociales que sostendrá un encuentro de carácter internacional, dado que se medirá en suelo español a la Real Zaragoza por el Trofeo Carlos Lapetra, el 3 de agosto desde las 2:30 p. m. (hora colombiana) en el Estadio de La Romareda.

El vigente campeón de Colombia volverá a España. @MillosFCoficial/Twitter

Millonarios cambió proveedor de entradas

El cuadro bogotano anunció que para el segundo semestre del año, TuBoleta ya no será el distribuidor de entradas para los juegos del conjunto Embajador por liga y copa respectivamente.

“Millonarios FC agradece TuBoleta por todos estos años de compromiso, trabajo y dedicación con nuestra institución. Informamos a nuestra afición que comienza una alianza con una nueva ticketera. Pronto estaremos informando el proceso a seguir”.

Horas después de anunciar el fin de la relación con su antiguo proveedor de boletas, Millonarios dio a conocer la empresa que se encargará de la venta de boletería. Los hinchas Albiazules podrán comprar las entradas en la página llamada Entradas Amarillas.

“@entradasamarillas bienvenidos a la Familia Azul! 🤩⚽️🔵🏟️🤝🎫Ⓜ️ Tenemos un nuevo aliado para nuestra venta de tickets y abonos.Pronto toda la información”.

Los hinchas azules podrán adquirir sus entradas con el nuevo operador. @millosfcoficial/Instagram

Los hinchas azules no tardaron en reaccionar al nuevo operador del que esperan tener mejores condiciones que TuBoleta, que presentó varias inconsistencias en la venta de entradas para el juego de vuelta ante Atlético Nacional.

Te puede interesar: Millonarios está cerca de contratar una figura de la Liga Betplay: “Esperar para llegar a un equipo grande”

“Espero hayan tomado nota de las inconformidades qué teníamos con tu boleta para que no vayan a caer en los mismos problemas, acaban de firmar el negocio de sus vidas, sus seguidores y clientes van a aumentar en todo sentido así que a responderle al equipo y a la hinchada”

“Y pensaron en los aficionados de edad que no usas teléfonos inteligentes? O solo servicio por un código? Necesitamos boletas físicas y control de acceso”.

Te puede interesar: Estas son las condiciones que puso Alberto Gamero para renovar su contrato con Millonarios

“Gracias Dios mío porque los MALPARIDOS de @Tuboletaoficial casi no me dejan entrar a la final porque mi boleta de MI ABONO salió leída. Malparidos mil veces malparidos casi me muero”.

“Bueno bienvenido la verdad las veces que fui a ver a Millos que no fueron pocas en Tuboleta no tuve inconveniente alguno espero que con esta empresa que va a manejar la boletería sea igual de transparente… Y esta vez respetando los abonados…”

“Use @EntradaAmarilla pa un concierto y la verdad una chimba porque es con aplicación propia y todo ojalá eso evite tanto la reventa, lo malo solo tienen como 2 puntos físicos en todo Bogotá y la gente que no manejamos tarjetas ahí que”.

El primer partido de Millonarios en condición de local en el próximo semestre será ante Deportivo Pereira, el sábado 22 de julio en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Por ende, se estima que la venta de abonos inicie antes de finalizar la semana del 10 al 15 de julio y se alargue por al menos dos semanas, dando la oportunidad a la hinchada de conseguir el paquete de partidos completos.