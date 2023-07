Juan Guillermo Cuadrado habló sobre la posibilidad de jugar junto a Cristiano Ronaldo: “El panita no me quiere llevar”

Juan Guillermo Cuadrado dio indicios de su futuro deportivo en tras su salida de la Juventus. / Imagen Archivo

Juan Guillermo Cuadrado actualmente se encuentra sin equipo y espera seguir su carrera en Europa, pero mientras define su situación deportiva, atiende algunos negocios personales. Uno de ellos, su inversión en uno de los centros comerciales con más proyección, el Guatapé Plaza, ubicado en el departamento de Antioquia.

Aunque Cuadrado se sigue moviendo para encontrar un equipo que le permita seguir figurando a nivel internacional y volver a la selección Colombia, ahora tal parece el mundo de los negocios le llamó la atención, tal y como han hecho futbolistas como James Rodríguez que ha venido sorprendiendo con la apertura de varios locales comerciales.

Junto a Cuadrado, Yerry Mina también hace parte del grupo inversor que dio cerca de 40 millones de dólares para este proyecto en el municipio antioqueño, donde la estructura tiene 3.500 metros cuadrados y se espera que inicie sus operaciones a mediados de diciembre de 2024.

Así pues, Juan Guillermo Cuadrado en rueda de prensa donde dio detalles el proyecto y de lo que piensa respecto a los nuevos talentos de la selección Colombia, informó lo que sería su futuro deportivo.

Juan Guillermo Cuadrado y Cristiano Ronaldo compartieron equipo en la Juventus desde el 2018 hasta el 2022. / Imagen Archivo

“En este momento todavía siento esa pasión por jugar, quisiera seguir en Europa, pero no sé nada hasta el momento, por allá en Arabia está el panita (Cristiano Ronaldo), pero no me quiere llevar (risas), pero por el momento estoy tranquilo todo está en manos de mi representante, ya miraremos qué es lo mejor”, señaló el jugador.

Después, el exjugador de la Juventus dio indicios e ilusionó a todos los hinchas de Independiente Medellín, pues el extremo es cantero de allí y tal y como lo manifestó, también tiene el sueño de poder culminar su carrera deportiva en el club de sus amores.

“Esperemos con la ayuda de Dios poder estar allí. Obviamente sería muy lindo poder volver y tener la oportunidad. Tengo la ilusión con la ayuda de Dios poder terminar en Medellín”.

La idea de que Juan Guillermo Cuadrado llegue a jugar con Cristiano Ronaldo no es del todo descabellada, pues tanto el colombiano como el portugues compartieron grandes momentos deportivos en la Juventus y alcanzaron a forjar una gran amistad, por lo que su incorporación al Al-Nassr (para ser además compañero de David Ospina) o al fútbol saudí bien podría materializarse.

Arabia Saudí, la liga que podría acoger a Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado terminó su etapa con la Juventus de Italia tras ocho temporadas. Durante ese tiempo disputó 314 partidos, en donde marcó 26 goles, dio 59 asistencias y tuvo una calificación de 6.2 sobre 10. Además, el talentoso futbolista colombiano portó en repetidas ocasiones la cintilla de capitán y dio 11 vueltas olímpicas, todas en torneos locales (Serie A x5, Copa Italia x4 y Supercopa de Italia x2).

A sus 35 años, algunos clubes de Europa ven en Cuadrado y fichaje competitivo para la temporada 2023-2024; sin embargo, el colombiano no descartaría comenzar a asegurar su futuro, por lo que las lucrativas ofertas del fútbol árabe ganarían el pulso. Según el periodista italiano Rudy Galetti, los diálogos con un equipo de Arabia Saudí iniciaron hace un mes y en este momento estarían muy avanzados y restan “detalles por arreglar”.

A esta liga han llegado grandes figuras del fútbol mundial en los últimos años. El más reciente fue Karim Benzema y N’golo Kante quienes firmaron por el Al Ittihad. Así como el brasilero Roberto Firmino que será nuevo jugador del Al Ahli o el astro portugués Cristiano Ronaldo, que es compañero de David Ospina en el Al Nassr. Este último, sería el club interesado en fichar a Juan Guillermo Cuadrado.