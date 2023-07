Jenn Muriel respondió si saldría con alguien diez años menor que ella, ¿pulla para Yeferson Cossio?

Jenn Muriel responde si saldría con alguien diez años menor que ella. Foto: Instagram @jennmuriel

Así como hay personas que prefieren salir con gente mucho mayor, también están quienes prefeirn parejas de menor edad. En el caso de Jenn Muriel, ¿la influenciadora saldría con alguien que fuera 10 años menor? Esa pregunta le llegó a sus redes sociales cuando activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram.

Te puede interesar: Yeferson Cossio respondió a comparación entre su novia y Jenn Muriel: “El pasado quedó atrás”

Al respecto, la paisa comenzó por decir en forma de cántico: “A mí me gustan mayores”; de este modo, ya desde el inicio dejó ver que no saldría con alguien que fuera menor que ella y mucho menos tantos años teniendo en cuenta que en la actualidad ella va por sus 28 primaveras.

“La verdad, jamás en mi vida he estado con alguien menor que yo y menos diez años, o sea, estamos hablando que sería alguien con 18 años”, dijo más adelante.

Te puede interesar: Sin pelos en la lengua, Jenn Muriel respondió a la opinión que tiene Yina Calderón sobre ella

Posteriormente, dejó ver que le parece “demasiada” la diferencia de edad, incluso, resaltó que no le cabía en la cabeza salir con una persona que fuera 10 años más joven. “No, es que no me cabe en la cabeza. La verdad, es que nunca he sido atrapacunas, entonces yo lo veo como difícil que me llegue a gustar alguien tan menor, es que es demasiado”.

No sobra recordar que la última pareja sentimental que se le conoció a Jenn Muriel es Yeferson Cossio, quien va por sus 29 años de edad. Los creadores de contenido rompieron en 2022 y desde entonces la influenciadora se ha mantenido soltera, mientras que su expareja tiene por novia a una creadora de contenido que supuestamente tiene 19 años de edad.

Te puede interesar: Yeferson Cossio fue víctima de un asalto en su casa: “El hijuemadre me estaba robando los repuestos de la lavadora”

A continuación, lo compartido por Jenn Muriel en sus redes sociales:

Jenn Muriel responde si saldría con alguien diez años menor que ella

Jenn Muriel respondió a la polémica opinión que tiene Yina Calderón sobre ella

Yina Calderón ha demostrado no tener filtro alguno para dar su opinión sobre diferentes figuras del entretenimiento, aunque esto la lleve a entrar en polémica con varias de ellas. En todo caso, cuando por los recientes días activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, uno de los tantos usuarios que la sigue en dicha red social la interrogó: “¿quién de las influencers te parece solapada, loca y perra?”, al respecto, la DJ de guaracha comenzó por decir:

“La verdad, yo soy cero líos, pero te voy a ser sincera... me parece que está loca Epa. Solapada aunque yo la sigo, bueno no la sigo, pero me gusta lo que hace: Jenn Muriel es un tantito morronga...”

Sus palabras llegaron hasta la propia Jenn Muriel, quien no dudó en responder a la opinión que la también empresaria tiene sobre ella. Fue así como, haciendo uso de la misma dinámica de preguntas y respuestas, la creadora de contenido aprovechó el siguiente interrogante que le llegó de parte de un usuario(a) para compartir su posición: “¿Qué opinas de que la más odiada dijo que eras morronga?”.

Fue entonces cuando la paisa dio cuenta de que no le importan en lo más mínimo las opiniones de los demás, pues no se siente definida por ellas. “Que las opiniones ajenas no me definen en absoluto y que lo único que a mí me importa es lo que yo opino de mí misma y yo opino que soy una chimb* por donde me vea y si soy morronga o no eso es lo que hay”. Ahora solo resta esperar si las diferencias entre Yina Calderón y Jenn Muriel se quedan únicamente en este cruce de comentarios o si continúan, pues los rifirrafes entre en influenciadores son prácticamente pan de todos los días.