Inflación en Colombia estaría por debajo del 10% al finalizar el 2023, aseguró el ministro de Hacienda

Ricardo Bonilla sostiene que la inflación continuará su tendencia a la baja hasta finales de año REUTERS/Luisa González

El primer semestre del año cerró con la tendencia a la baja de las cifras de la inflación, un dato positivo para el bolsillo de los colombianos y que inyectó de optimismo al Gobierno nacional. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que podría llegarse a una cifra de un número para cerrar el 2023.

Te puede interesar: Precio del galón de gasolina no subiría tanto en Colombia: el máximo sería $14.000 y no $16.000, como había anunciado el Gobierno

“Ya llevamos tres meses con tendencia descendente de inflación y esperamos llegar al final del año a una inflación de 9.5%”, anunció Bonilla tras conocer los datos del Índice de Precios al Consumidor revelados por el Dane, que arrojó la cifra de 12,13% para junio.

El dato de la inflación mostró una variación leve con respecto a mayo del 2023 con -0,30% de diferencia. Sin embargo, en comparación con el mismo periodo del 2022, el IPC se redujo casi un punto porcentual con una variación total para el primer semestre del 2023 de 6,15% frente al 7,09% del año pasado.

Te puede interesar: El pollo asado subió de precio: Medellín y Cartagena entre las ciudades más caras

El ministro de Hacienda señaló que desde la cartera y en compañía del Banco de la República continuarán monitoreando los indicadores económicos de la inflación mensualmente, principalmente en cuanto al aumento de precios de los combustibles que es el sector que ahora jalona la inflación.

La inflación en Colombia cerró con junio en 12,13%. Recuperado de: Dane.

En los meses anteriores fue la división de alimentos y bebidas no alcohólicas el que más presión hizo en el bolsillo de los ciudadanos, pero este ha mostrado una reducción en los precios a lo largo del año y para junio mostró una reducción de 0,53%. Los que más bajaron fueron la zanahoria (-8,40%), plátanos (-6,74%) y papas (-5,40%), este último que había alcanzado precios históricos.

Te puede interesar: Precio del ACPM se mantendrá congelado hasta finales del 2023 confirmó el ministro de Transporte

La cifra de la inflación es clave en el propósito del Gobierno nacional de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que, según dijo Bonilla, va a cerrar en los 70 billones de pesos. Esa deuda que alcanza el equivalente de lo recaudado con cuatro reformas tributarias afecta el presupuesto para inversión social, según el funcionario, pero cerrarla incide directamente en otros costos.

Subir el precio de la gasolina hasta alcanzar el precio internacional afecta a los dueños de vehículos particulares, principalmente, y ya se ha logrado aumentar unos 3.000 pesos. Sin embargo, en el caso del ACPM podría afectar el precio de productos y alimentos por ser el combustible de los camiones de carga y el transporte masivo. Por esa razón, se mantendrá congelado mientras la inflación cede otros cuantos dígitos.

“Vamos a cerrar primero la brecha de gasolina, nos faltan cuatro meses, e inmediatamente después comenzamos a mirar qué hacemos con el diésel, pero tenemos que tener con más calma porque ahí está el transporte masivo y está el transporte de carga”, explicó el ministro de Hacienda.

Como ya lo había dicho el ministro de Transporte, William Camargo, el ACPM se mantendrá estable, al menos, hasta finalizar el año porque aumentar los costos del transporte incidiría directamente en los precios al consumidor y podría disparar nuevamente la inflación.

Ministro de Transporte William Camargo sobre el precio del ACPM

El ministro Bonilla señala que debe haber un proceso de socialización para que la estabilización de ese combustible al precio internacional no termine asumiéndolo el ciudadano y no genere otro tipo de problemas. “Por lo pronto, podría decir que el diésel no lo vamos a tocar en plena jornada electoral”, puntualizó el jefe de la cartera económica.

El presidente Gustavo Petro también se mostró optimista con la cifra del ICP y señaló que las políticas propuesta dominaron el fenómeno. “Aquí en este cuadro puede ver como creció la tasa de inflación en Colombia y como la henos dominado. Lo más exitoso es la disminución del precio de los alimentos. La oposición culpabiliza al gobierno de la inflación pero es una mentira. La inflación viene creciendo desde el inicio del 2021 y y se logró dominar a principios de este año”, escribió.