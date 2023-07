Hasta Melissa Martínez arremetió contra Hernán Darío Gómez por polémico chiste machista

El ambiente en el Junior de Barranquilla no es el mejor tras la salida del volante antioqueño Juan Fernando Quintero, que de ser el fichaje estrella para el primer semestre del conjunto Tiburón, salió por la puerta de atrás con tanto solo siete partidos disputados y un gol en sus registros.

Varias versiones se han tejido en torno a esta noticia, ya que se especula que habría diferencias entre el entrenador Hernán Darío Gómez y jugador. Sin embargo, el primero en salir a dar la cara fue el Bolillo, que durante una rueda de prensa dio su versión de los hechos.

No obstante, el entrenador antioqueño fue duramente criticado por una analogía que hizo durante su intervención, por la cual ha recibido innumerables críticas, incluyendo de la periodista deportiva Melissa Martínez.

El técnico del Junior de Barranquilla enfatizó en la “Perseverancia” de cara a los objetivos para el segundo semestre, pese a la turbulencia que causó el adiós de Juan Fernando Quintero. Acto seguido, citó la analogía del “cura y la monja” que se transportaban en un taxi, la cual generó malestar en la comunicadora soledeña.

“Una vez iba un cura con una monja en un taxi, y el cura ‘le mandaba la mano’ a la pierna a la monja y la monja quitaba la mano de la pierna, y el cura volvía y le ponía la mano y se la volvía a quitar... Cuando el cura llegó a su sitio, le dice la monja: ‘Versículo 5 o 32 de la biblia’. Y se bajó el cura emberracado del carro a ver qué quería decir ese versículo y decía: ‘Perseverancia’”

Después de echar el cuento, las risas no faltaron en el auditorio, incluso la periodista Sandra Escudero no pudo evitar sonreír por lo dicho por el Bolillo Gómez, que agregó: “Vamos a perseverar, no dejemos de luchar”.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, ya que para algunos usuarios lo dicho por Bolillo Gómez es un acto machista, mientras que para otros fue un comentario humor que sirvió para calmar los ánimos en el conjunto Rojiblanco.

A través de su cuenta de Twitter, Melissa Martínez mostró su malestar hacia el extécnico de la selección Colombia: “Toooooodo mal!!!”.

El entrenador del Junior es criticado por analogía en alusión a la perseverancia. Imagen: @MelisaMarArtuz/Twitter

A la indignación de Martínez se le sumó la del periodista de ESPN Víctor Romero, que en Twitter descalificó la intervención de Hernán Darío Gómez, que posteriormente dejó claro que no tuvo ningún inconveniente con Juan Fernando Quintero.

Víctor Romero calificó de “irrespetuoso” a Gómez. Tomado de @SoyVictorRomero/Twitter

Declaraciones de Hernán Bolillo Gómez y Juan Fernando Quintero

Después de su no tan afortunada intervención, el antioqueño contó lo sucedido con el ex River Plate del que aseguró le tomó por sorpresa la decisión de no continuar en el Junior de Barranquilla.

“Quiero aclararle a la gente que especula, inventa, que manda primer noticia a la loca y para los que hablan de problemas, es que desde que yo dirijo, nunca tuve un problema con un jugador. La salida de Juanfer es la que yo voy a decir, cualquier vaina que digan no es verdad, la verdad es la que yo voy a decir”.

Por su parte, el jugador concedió una entrevista al canal Saque Largo de Win Sports en el que reveló que no tuvo inconvenientes con el técnico, y su salida se dio más porque siente que no encaja en esquema Gómez. “Por mis características, por lo que yo viví y lo que vi, yo sentí que no encajaba y no me sentí bien y no iba a poder explotar mis cualidades”.