¿Dónde está Joe Manganiello? Sofía Vergara cumplió 51 años y el actor dejó un frío mensaje

El frío mensaje de cumpleaños de Joe Manganiello a Sofía Vergara que generó rumores de separación de la pareja en redes sociales. REUTERS/Danny Moloshok

Sin lugar a duda, Sofía Vergara es una de las mujeres más deseadas de Hollywood y no es para menos, a sus 51 años tiene una figura que produce envidia entre las más jóvenes. Y es que la barranquillera se roba todas las miradas cuando aparece en el escenario y es aclamada por sus seguidores en redes sociales.

El 10 de julio la Toty festejó un año más de vida y entre sus fanáticos comenzó a rondar la duda de dónde se encuentra su pareja Joe Manganiello. Y es que en los últimos años, la actriz y ahora jurado de America’s Got Talent ha festejado su natalicio acompañada de familiares y amigos, pero especialmente, por su esposo, con quien lleva más de siete años.

Sofía Vergara durante los festejos de Navidad en compañía de Joe Manganiello y su mascota. Tomada de Instagram @sofiavergara

En sus redes sociales han dejado evidencia del derroche de amor y los acompaña una perrita chihuahua que fue adoptada por la barranquillera, pero ha demostrado sentir mayor afinidad con Manganiello, por lo que siempre se le ve en sus brazos.

Sin embargo, los rumores de una separación comenzaron luego del mensaje de cumpleaños que dejó el esposo de Sofía Vergara en la publicación de la también empresaria, hecho que algunos de los Totyfans calificaron como “frío”.

Joe Manganiello habría dejado frío mensaje a Sofía Vergara por su cumpleaños y rumores de una separación salen a la luz. @joemanganiello/Instagram

“¡¡¡Feliz Cumpleaños Sofía!!!”, fue el escueto mensaje que dedicó Maganiello a la colombiana, con una fotografía un tanto antigua, por lo que los fanáticos de Vergara quedaron sorprendidos con la frialdad.

Los comentarios no tardaron en aparecer en una publicación que supera los 35.000 likes, con algunas críticas como: “qué saludo tan frío, ni una gota de amor expresa el hombre”; “¿soy el único al que no le gusta cómo suena?... Ni siquiera mi amor o mi amada esposa”; “le dio más gusto el cumpleaños de la mascota”; “ni mi ex me saluda tan frío”, entre otros.

Qué hacía antes de ser famosa

Sofía Vergara cumplió 51 años y los colombianos no podían sentirse más orgullosos de una de las mujeres que ha llevado en alto el nombre del país a los escenarios más importantes en la meca del cine. Actriz, modelo, presentadora de televisión, entre otras actividades, se suman a la larga lista de proyectos que emprendió la Toty antes de ser una estrella mundial.

Antes de ser descubierta por Mario Mittroti, el cazatalentos, Vergara estudiaba odontología en la Universidad Nacional de Colombia. “He dirigido 2.000 comerciales y este es el comercial más exitoso”, dijo el también fotógrafo. “Tenía diecisiete años y era un comercial muy lindo. Y sabes que siempre tienen un gran perro peludo, y yo estaba en bikini y estaba… saltando. En la playa. Con bikini”, recordó ella.

Ed O' Neill, Sofia Vergara y Rico Rodriguez, estrellas de la comedia Modern Family

Después, su ascenso a la fama estuvo marcado por innumerables intentos de perfeccionar su inglés, por lo que ella misma aseguró en una entrevista que gastó miles de dólares en un profesor particular para que la ayudara con su acento latino. No se arrepiente, pero esto fue apenas el abrebocas para ser la protagonista de una de las series más vistas y con mayores nominaciones en la historia de la televisión estadounidense.

Entre 2009 y 2020 fue una de las protagonistas de la serie de comedia, Modern Family. En aquella producción le dio vida a Gloria Delgado-Pritchett, su personaje más famoso hasta el momento. La barranquillera, además, ha participado en producciones como Hot Pursuit, Machete Kills, Chef, Fading Gigolo. La colombiana también participó en la película de Los Pitufos, en el año 2020.