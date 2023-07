Claudia Bahamón explicó el porqué de su ausencia en “MasterChef”: “Espero me entiendan”

Claudia Bahamón presentadora de Masterchef preocupó por su ausencia en el programa. Instagram: @claudiabahamon

La ausencia de Claudia Bahamón en los más recientes capítulos de MasterChef Celebrity generó preocupación entre los televidentes que cada noche ven a algunas de sus celebridades favoritas sufriendo con los retos en la cocina. Ante las dudas, la presentadora explicó su desaparición.

Te puede interesar: Claudia Bahamón es salpicada por peleas de ‘MasterChef Celebrity’: “Ve, y esta…”

No es un secreto que aunque Bahamón siempre es la presentadora oficial del programa en Colombia, la vida de la famosa huilense se estableció desde hace varios años en Estados Unidos con su esposo Simón Brand y sus hijos Samuel y Luca.

La presentadora se aleja de ellos por unos meses, mientras forma parte de las grabaciones del concurso gastronómico.

Te puede interesar: Enfrentamiento en Master Chef, Carolina Acevedo se molestó por el chiste de uno de sus compañeros: “Yo no soy amiga de él”

Precisamente, en sus redes sociales la presentadora explicó a sus seguidores que su ausencia en los últimos capítulos se dio por unos días que se tomó para visitar a su familia en Estados Unidos. “Hoy no estoy en MasterChef Celebrity Colombia y merecen una explicación”, señaló Bahamón en sus redes sociales.

La presentadora del programa colombiano viajó algunos días a su casa en Los Ángeles

La famosa nacida en Neiva explicó cómo funcionan los horarios de grabación del programa. “Nosotros grabamos dos capítulos diarios” y señaló que, por eso, “faltar un día de trabajo, es faltar dos capítulos al aire”.

Te puede interesar: Claudia Bahamón reveló algunas curiosidades sobre su vida: dejó de comer pollo y de celebrar sus cumpleaños

Claudia aclaró que esta no será la primera vez que falte en el programa, pues a lo largo de las grabaciones “me tomé tres fines de semana largos para ver a mis hijos y esposo”. En varias ocasiones la presentadora ha señalado que disfruta su trabajo como parte del equipo de MasterChef, siempre ha sido un gran sacrificio estar varios meses alejada de su familia, por lo que en esta temporada decidió también sacrificar algunos días de grabación.

Pidió a sus seguidores que entendieran sus ausencias en próximas ocasiones, entendiendo a que fueron los días que compartió con su familia. También reveló que “grabamos sin parar de lunes a sábado por cuatro meses y es más que justo y necesario dedicarle unos días a ellos quienes con paciencia me esperan en el otro lado del mundo”.

Claudia Bahamón viaja algunos meses a Colombia para poder estar en las grabaciones de MasterChef. Foto: Instagram @claudiabahamon

Sin embargo, Claudia Bahamón aseguró que no le gusta faltar a las grabaciones del concurso, especialmente porque según ella “cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta”. Efectivamente, en el más reciente capítulo, en el que tampoco estuvo el chef Chris Carpentier, los dos jurados que estuvieron, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, dejaron a cuatro celebridades en peligro.

Luego de un reto con helado por parejas, en el que Karoll Márquez y Zulma Rey no participaron por haber ganado la inmunidad y Natalia y Biassini tampoco porque ya tienen delantales negros; cuatro celebridades más quedaron en riesgo de abandonar la competencia en la próxima eliminación.

Los famosos que recibieron el delantal negro fueron Diego Sáenz y su novia Laura Barjum, luego de que los dos prepararan un plato con exceso de dulce, al igual que el dúo conformado por los actores Álvaro y El Negrito. Por ahora se desconoce por cuántos episodios más van a faltar Bahamón y Carpentier.

Claudia Bahamón reveló crisis que tuvo en su matrimonio

Claudia Bahamón habló de la relación con su esposo Simón Brand y generó comentarios en redes sociales. Colprensa.

En medio de una entrevista con Eva Rey la presentadora de MasterChef confesó que, en medio del confinamiento por el covid-19, pensó en separarse. La española le preguntó a Claudia Bahamón cómo vivían las separaciones con su esposo por temas de trabajo después de tantos años juntos y allí la famosa reveló detalles de cómo funciona su matrimonio.

“Creo que el momento más difícil que yo he vivido con Simón fue en pandemia, porque finalmente vivimos juntos”. Bahamón señaló que por más de 15 años, que es lo que llevan de casados, ella y Simón Brand han compartido sólo algunos pequeños espacios de tiempo, pues los dos viajan mucho y por temporadas de trabajo.

“Nuestra dinámica de matrimonio ha sido viajando. Cuando nos toca vivir 100% juntos nos damos cuenta que no sabíamos lo que era vivir todo el tiempo juntos”, reconoció Claudia Bahamón y aseguró que ese confinamiento había sido muy duro para su matrimonio. Tanto así que aseveró que no cree que su matrimonio sobreviva a otra pandemia. “Nos tocaría mirar la forma de que ojalá me toque a mí en Colombia y a él en Los Ángeles”, estableció.