Así respondió el representante Agmeth Escaf cuando le preguntaron por su relación con Verónica Alcocer

Agmeth Escaf, reconocido presentador y exintegrante del programa “Día a Día” del Canal Caracol, se ha visto envuelto en polémicas y demandas tras su salida de ese medio de comunicación. Actualmente, es miembro de la Cámara de Representantes por el partido Pacto Histórico, un partido del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Recientemente, fue invitado al programa “Desnúdate con Eva”, conducido por Eva Rey, donde reveló detalles de su vida y abordó la controversia en la que se ha visto envuelto debido a su relación cercana con la primera dama, Verónica Alcocer.

Eva Rey, conocida por abordar temas incómodos, no tuvo reparos en preguntar a Escaf si le molestaba que lo llamaran “el mozo de la primera dama” en Twitter.

Sin titubear, el representante a la Cámara respondió entre risas que esto era “un séptimo mandamiento”. Aclaró que al despertarse y asomarse a la ventana, ya se encuentra con memes de alguien, y aunque no le molesta, le resulta incómodo debido al rol que desempeña Verónica como compañera sentimental del presidente Petro.

“Lo incómodo es avasallar la dignidad de una mujer que es la primera dama”, dijo el ahora político. Además, compartió que tanto él como Gustavo Petro encuentran humor en el tema y que las fotografías que les toman juntos suelen ser las menos convenientes.

Por la cercanía de Escaf con Verónica Alcocer, resaltó que la intención de ella no es postularse como candidata presidencial en un futuro cercano, sino ser una compañera de Petro y apoyar las problemáticas que requieren mayor atención.

Según Agmeth, Verónica es proactiva y utiliza sus influencias para abordar temas importantes, dejando claro que no es una funcionaria pública.

El final de la amistad de Agmeth Escaf e Iván Lalinde

De acuerdo con la información que se conoció sobre el caso, Caracol Televisión se negó a cambiar los términos del contrato de Escaf y canceló el acuerdo sin justificarlo, por lo que el fallo del tribunal determinó que el canal debía reconocerle todos los derechos laborales que fueron vulnerados o negados, además lo tuvo que indemnizar por daños y perjuicios, por lo que el actor y presentador, al parecer, habría recibido 2.200 millones de pesos.

Ese problema legal fue el culpable de que Ageth Escaf e Iván Lalinde, quienes eran compañeros de trabajo, se alejaran y ya no se hablen. Así lo dio a conocer Lalinde en una entrevista para el programa ‘Desnúdate con Eva’ en donde la presentadora Eva Rey recibió una cortante respuesta al preguntarle a Lalinde a quién prefería si Carlos Calero o Agmeth Escaf.

“Carlos Calero, con toda, pero mejor dicho de cabeza”, tras escuchar la respuesta, Eva le preguntó que si Escaf no le caía muy bien, a lo que Lalinde agregó, “no, la verdad lo quise mucho y fuimos muy buenos amigos, pero tuvo algo que me desinfló muchísimo. Yo creo que a él se le olvidó, él no sabe, pero cuando él empezó a hablar mal de Caracol como empresa yo no soporté eso y yo dije eso no se hace”.

En la entrevista, Iván Lalinde también habló de Bernardo Duque que era la voz del programa ‘El Precio es correcto’, donde aseguró que cuando Duque se enfrentó a una enfermedad terminal, la empresa sí le siguió pagando su sueldo y estuvo pendiente de él.

“Yo viví situaciones con Berni, mi compañero locutor del Precio es correcto, que padeció una enfermedad terminal durísima y estuvo pasando meses en la clínica y Caracol todo el tiempo estuvo pendiente, le pagó su sueldo, así no fueron empleados de nómina, le pagó su sueldo porque sabía que la familia necesitaba y Agmeth salió a decir cosas que no eran ciertas”.

A través de su cuenta de Twitter, Agmeth Escaf salió desmentir las palabras de Iván Lalinde y aseguró que era falso, pues Bernardo Duque sí lo buscó para demandar a Caracol Televisión, pero que Lalinde nunca quiso creer lo que había pasado.