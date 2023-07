Podría haber errores en la imputación de cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo, aseguran abogados

El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga se presentó a la audiencia, al igual que su hijo, David Zuluaga.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia fue insistente en señalar e, incluso, recriminar que Óscar Iván Zuluaga Escobar presuntamente instrumentalizó a su hijo para ocultar el ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial en 2014. Ese detalle, para algunos abogados, podría jugar a favor de David Zuluaga Martínez.

Zuluaga Martínez fue acusado de fraude procesal que, en caso de haber sido instrumentalizado por su padre, cometió como autor mediato, según explicó el abogado penalista Santiago Trespalacios. “El instrumento, por norma general, no responde, pues no tiene consciencia o no tiene voluntad. En este caso, según la propia fiscalía: David no tendría consciencia de lo ocurrido”, señaló.

En ese sentido el exgerente de la campaña no tendría responsabilidad en los hechos por haber sido instrumentalizado por su padre y candidato para no reportar los ingresos de dineros de Odebrecht a la campaña. Por lo que la defensa podría acogerse de allí para contradecir la imputación.

Santiago Trespalacios sobre la imputación de Óscar Iván Zuluaga

“El instrumento no sabe que está cometiendo un delito. El hombre de atrás engaña al instrumento, lo hace entrar en error. Es por esto que el instrumento no responde penalmente”, sostuvo también la cuenta Penal para Dummies a través de Twitter.

Según el análisis de ese portal, al imputar como autor directo a David Zuluaga de fraude procesal se presentaría una contradicción debido a que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. No pudo ser instrumentalizado y autor del delito.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el presunto pacto entre Óscar Iván Zuluaga y Odebrecht tuvo dos momentos distintos en el que cada uno tuvo una participación diferente. Primero cuando el candidato habría acordado el pago de la multinacional al publicista Duda Mendoca, que se hizo en 2014 y del que Zuluaga Martínez no habría tenido conocimiento, pese a que asistió a la reunión en la que se presentó la propuesta en Brasil.

David Zuluaga se habría enterado de los hechos en 2017, cuando los directivos de Odebrecht lo mencionaron en los procesos en ese país. Allí, según la Fiscalía, se habría acordado entre padre e hijo ocultar la información ante las autoridades colombianas que indagaron por la financiación de su aspiración política.

Audiencia de Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga

“Se estableció que el candidato y su gerente de campaña, en las declaraciones rendidas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), también habrían ocultado información sobre la colaboración económica de Odebrecht. Por consiguiente, presuntamente, indujeron a error al CNE, que cerró una investigación administrativa que realizaba por financiación extranjera”, sostuvo el ente acusador.

Zuluaga Escobar fue imputado de seis delitos, dos cargos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares; mientras que Zuluaga Martínez, su hijo, solo de uno que se habría configurado después de 2014.

Según el abogado Trespalacios, el exgerente de la campaña no tenía la responsabilidad de denunciar los hechos por el vínculo familiar. Además, la Fiscalía tampoco estableció cómo se enteró Zuluaga Escobar de los hechos ni de su responsabilidad respecto a que otros hagan eco de una mentira.

“La imputación a David Zuluaga es inadecuada desde el punto de vista jurídico, y del dicho del fiscal se desprenden los argumentos que demostrarían su inocencia”, considera Trespalacios. Por su parte, el portal Penal para Dummies señala que por ese aparente error en la imputación es que la defensa le recomendó al exgerente de la campaña no aceptar los cargos que le fueron imputados.

Ambos deberán afrontar ahora un juicio por los delitos imputados, que se derivan de la financiación ilegal de la campaña presidencial del candidato del Centro Democrático que recibió USD1′610.000 para el pago de los servicios del costoso publicista brasileño.