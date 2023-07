Ministro Iván Velásquez, tras campaña en redes sociales a su favor: “A las expresiones de respaldo, respondo con mi gratitud”

El ministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto Luisa González/REUTERS

Ante las fuertes críticas en redes sociales, en las que desde diferentes sectores políticos se puso en duda su labor al frente del ministerio de Defensa, el titular de la cartera, Iván Velásquez, le salió al paso a los cuestionamientos y agradeció, por su parte, el apoyo de sectores afines a su labor.

Lo hizo mediante su cuenta de Twitter, en la que le dedicó unas palabras a quienes promovieron, entre otras, la etiqueta #IvánElGrande; que contrastó con la que se impulsó por sectores opositores al Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, y también por medios de comunicación: #LeQuedóGrande, en relación con los más recientes hechos de orden público en el territorio nacional.

“A las expresiones de respaldo y afecto recibidas en estos días, respondo con mi gratitud y con la renovación de mi compromiso con la construcción colectiva de un país en el que todos y todas -pero especialmente los desposeídos, los excluidos- podamos vivir con dignidad. ¡Gracias!”, indicó Velásquez en su perfil.

En su perfil de Twitter, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, agradeció el respaldo en las redes sociales a su gestión.

Velásquez es uno de los ministros que, tras 11 meses en el cargo, aún se mantiene firme en el gabinete del jefe de Estado, pese a que ha sido blanco de duros señalamientos por parte de las colectividades opositoras. Y es que, para Petro, el papel del ministro en lo que se ha denominado la paz total juega un papel preponderante, pues será el encargado de vigilar el cumplimiento del cese al fuego bilateral; tanto con el ELN como con las demás organizaciones delincuenciales.

Citan a debate de control político en su contra

Pese a que activistas y demás ciudadanos han salido en las redes sociales a defender la labor del ministro Velásquez, el jefe de la Defensa en Colombia sería citado a un debate de control político por parte del partido Centro Democrático.

Así lo dio a conocer el representante Juan Espinal, del departamento de Antioquia, quien en su cuenta de Twitter indicó que llevarán al Congreso al ministro.

Los motivos: las declaraciones emitidas tras el secuestro en Arauca de la sargento del Ejército, Ghislaine Karina Ramírez, en un suceso que calificó como una “imprudencia” por parte de la uniformada; además de la escalada de violencia en Buenaventura (Valle), y en regiones como el Chocó, Norte de Santander, Meta y Atlántico.

“Lo del ministro Iván Velásquez es una vergüenza para el país, el 20 de julio que inicia una nueva legislatura, lo citaremos como partido a debate de control político, debe responder ante los colombianos y dar explicaciones”, dijo Espinal, acerca de la citación que le harán al jefe de la cartera.

A juicio del congresista Espinal, es claro que Velásquez “debe renunciar y dar un paso al costado. Que el Gobierno nacional garantice la seguridad, que es fundamental”.

Imagen de la sargento del Ejército Nacional, Ghislaine Karina Ramírez, junto a su padre Gerardo Ramírez y sus hijos de 6 y 8 años.

También criticó al ministro Velásquez

A las críticas que han surgido desde el Congreso, se sumaron las del padre de la militar secuestrada y posteriormente liberada por el ELN, Gerardo Ramírez, quien en entrevista con Infobae Colombia arremetió contra el miembro del gabinete presidencial, al considerar “indolentes” las palabras con respecto al secuestro de la sargento.

“Eso no me gustó nada. El ministro, pues no sé, de pronto es un desubicado total, porque mi hija cumplía órdenes y el desplazamiento de ella era un traslado, con todas sus cositas: la cama, comedor, la nevera, todo... Compró hasta una estufa nueva, porque allá no hay gas, es con pipeta. Y cómo llevaba eso por vía aérea, si solo trasteo desde Melgar a Arauca le costó $2 millones. Yo tuve que prestarle plata para que pudiera hacer su trasteo y viajar”, comentó.

Para el padre de la oficial, “lo que dijo no cabe en la cabeza de un ministro de Defensa, de un superior de ella. Lo que deben hacer es apoyar a sus subalternos, ayudarlos. Es más, ella se reportó ante el coronel a donde iba, se presentó y les informó a qué horas viajaba”.