Marcela Reyes apareció llorando en sus redes sociales y preocupó a sus seguidores: “A una mujer como yo no se le permite estar débil”

Marcela Reyes. Foto: Instagram @marcelareyes

Marcela Reyes siempre se ha mostrado como una figura pública que se mantiene en pie ante cualquier polémica y en su paso como participante por Survivor, la isla de los famosos demostró de qué está hecha, pues desde el inicio fue vista como una de las concursantes más fuertes.

Sin embargo, esto no quiere decir que la DJ de guaracha no pase por momentos difíciles, de angustia o desolación, y ahora parece tener algunas dificultades por un mensaje que compartió en las últimas horas desde sus Historias de Instagram.

La también empresaria se grabó llorando y escribió sobre las imágenes: “A una mujer como yo que se ve fuerte normalmente no se le permite estar débil”. Aunque Reyes no amplió la información sobre el origen de sus recientes problemas, estos parecieran estar relacionados con su pequeño hijo.

Valentino, de cinco años de edad, es el único hijo que tiene hasta el momento la nacida en Armenia. Ahora bien, de regreso a su mensaje, la Dj concluyó: “Pero hay algo que es inevitable y es sufrir por los hijos”. Su mensaje ha resultado extraño para sus seguidores, quienes seguramente están a la espera de una ampliación de los detalles.

Además, tan solo unas horas antes Marcela Reyes se había mostrado en compañía de su pequeño bailando en sus Historias de Instagram, por lo que parecía ser que todo estaba bien hasta el momento. A continuación, el video compartido por la DJ de guaracha en sus redes sociales:

Hijo de Marcela Reyes se robó el show al compartir escenario con su madre

Aunque Valentino, el hijo de Marcela Reyes, apenas tiene cinco años de edad, desde ya demostró sus habilidades para el manejo del escenario. La DJ de guaracha recientemente retomó sus actividades musicales después de estar en pausa durante unos 20 días por su nueva cirugía por cuenta de los biopolímeros. Fue así como en medio de uno de sus shows llevó a su retoño quien comenzó a cantar un reguetón con bastante fluidez para todos los asistentes. “Un placer poderles compartir un poquito de la magia que tiene mi bebé”, escribió la empresaria sobre las imágenes.

Por otro lado, Reyes también registró a su hijo bailando guaracha como nadie, sin ninguna pena y con mucho entusiasmo compartió tarima con su madre, quien no puede moverse mucho porque todavía sigue en proceso de recuperación. “Casi no me puedo mover, pero llevé a mi hijo para que lo hiciera por mí”.

A su vez, en el perfil de su Instagram, Marcela Reyes también aprovechó la ocasión para compartir una galería de imágenes sobre su hijo y escribir en la descripción del post: “Como lo soñé así mismo Dios me lo dio, me estoy encargando de educar a un hombre que le sirva a la sociedad, y que sepa qué hay que honrar a Dios, qué hay que trabajar por los sueños, y que las mujeres se aman y se deben respetar”.

Ahora solo resta esperar que la también conocida como ‘la reina de la guaracha’ cuente a carta abierta lo que está pasando en su vida, como lo ha hecho con otras situaciones de su vida privada. No sobra recordar que, Reyes es en la actualidad la Dj de guaracha de mayor popularidad en el país, junto con otras figuras de las redes sociales como Yina Calderón. De hecho, ambas celebridades son amigas.

La popularidad de Reyes también está presente en las redes sociales, pues nada más en su cuenta de Instagram acumula hasta el momento tres millones de seguidores.