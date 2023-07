Karol G y su emotivo mensaje de amor propio

A través de sus canciones y del impulso que le permite ser una personalidad del mundo latino, Karol G se ha convertido poco a poco en un referente de empoderamiento femenino, pues ha hecho que muchas mujeres se sientan identificadas con lo que tuvo que vivir para sanar su corazón. REUTERS/Brendan McDermid

En temas del amor Karol G se ha convertido en un referente para las mujeres latinas, pues no ocultó los difíciles momentos que vivió por culpa de la ruptura con el cantante de música urbana Anuel AA, con el que se le vio muy feliz en su momento, inclusive, colaboraron en varias canciones en las que demostraron su amor.

Pero, cuando terminó con el boricua tuvo una de las épocas más complejas de su vida y eso quedó retratado en sus canciones, pues, por ejemplo, temas como Mientras me curo del cora dejan ver el proceso que tuvo que vivir la cantante paisa para lograr pasar la página y volverse a enamorar.

Por eso, sus seguidores celebraron una publicación en su cuenta de Twitter en la que la cantante colombiana compartió un emotivo mensaje sobre amor propio y la importancia de enamorarse de uno mismo sin que su felicidad tenga que depender de otra persona.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante colombiana envió un mensaje de amor propio. Crédito: @karolg / Twitter

“No hay que enamorarse de alguien para tener brillo en la mirada enamórate de ti… ese brillo sí que tiene poder”.

Y es que a través de sus canciones y del impulso que le permite ser una personalidad del mundo latino, Karol G se ha convertido poco a poco en un referente de empoderamiento femenino, pues ha hecho que muchas mujeres se sientan identificadas con lo que tuvo que vivir para sanar su corazón y ahora tener la tranquilidad de disfrutar de su relación con el colombiano Feid.

Un ejemplo de esas canciones en las que Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la cantante, se dejó ver vulnerable y mostró su lado más humanos es Mientras me curo del cora, una canción que hace parte de Mañana será bonito, su álbum más exitoso y que le permitió llegar a ser número 1 en Billboard Top 200.

Mañana será bonito fue el álbum con el que Karol G quiso entregarles a sus fanáticos una idea íntima del proceso que vivió la cantante colombiana por varios años. Sin esperarlo y gracias a la buena acogida que tuvo su producción, Carolina Giraldo se convirtió en la primera artista latina femenina con un álbum 100% en español que llega a lo más alto de la lista Billboard.

Fue tal la sorpresa que causó el éxito de Mañana será bonito que Karol G lloró cuando supo que su producción se encontraba en los más alto del listado de Billboard. Todo sucedió en un vuelo entre París y San Juan, Puerto Rico, cuando la cantante se sintió conmovida por lo que estaba viviendo y no aguantó las lágrimas.

“Ey familia, ¿cómo están?, bueno yo estoy en el vuelo regresando de París a Puerto Rico, para mis ensayos en Puerto Rico, y llegamos y nos dormimos porque estábamos muy cansados, y cinco horas después del vuelo me conecté al WIFI para darme cuenta que ‘TQG’, la canción que tengo con Shakira, se hizo número uno global y que lo más probable es que mi álbum termine número uno en Estados Unidos también”.

En medio del video, Karol también le envió un mensaje a sus seguidores y a su familia, a quienes les agradeció por siempre estar ahí luego de tanto trabajo, “me siento muy especial por todo el amor que me regalan, les agradezco con todo mi corazón porque ustedes hacen parte de este sueño, hacen parte de todo lo bueno que me pasa, y gracias que me dan la oportunidad de celebrar todas estas cosas con mi familia”.

Pero sanar su corazón llevó a Karol G a disfrutar de su nueva relación con Feid, pues desde hace varios meses los rumores de que Karol y el Ferxxo estaban en una relación se habían vuelto más latentes, pero no fue sino hasta la noche del 17 de junio de 2023 que se les vio agarrados de la mano mientras entraban al estadio en Miami donde Feid tenía el concierto de cierre de su gira Ferxxo Nitro Jam Underground.