Jugadores del Deportes Quindío se fueron a puños con hinchas en plena vía pública

A través de un video se ve como los jugadores con cuadro quindiano se van a las manos con hinchas en plena vía pública. Tomado de: @nossadeportes/Twitter

En las últimas horas se hizo viral un video en el que aparecen dos sujetos peleando en plena vía pública. Uno de ellos está sin camisa y viste un pantalón negro, mientras que el otro individuo tiene una camiseta de color blanco junto con unas bermudas de jean.

En el clip que tiene una duración de 1:34 segundos se escucha la voz de la persona que está grabando el video desde su celular que dice: “Esos son los jugadores del Quindío, esos son los jugadores del Quindío, papito”.

Al percatarse que estaba siendo grabado el sujeto que está sin camisa que al parecer se trata de Fredy Valencia, optó por subirse al vehículo en el que se movilizaban mientras seguían siendo increpados por el hincha que los tildó de “malos” y “petarderas”.

Así mismo, quedó registrado cuando el supuesto seguidor del Deportes Quindío les pide a los jugadores que abandonen el equipo. Acto seguido, Yilton Díaz comenzó a grabar al personaje mientras le dice que por él es el problema, lo que calentó a un más lo que ánimos dado que la reacción del seguidor Cuyabro fue lanzar más insultos y pedir respeto por institución.

Finalmente, los hinchas prefirieron seguir su camino en una moto, mientras que Fredy Valencia, Felipe Cifuentes, Yilton Díaz y Yerson Díaz hicieron lo propio. Por fortuna el enfrentamiento no dejó lesionados, aunque la situación refleja el tenso ambiente que se vive en Armenia por el pobre desempeño del Deportes Quindío en Torneo BetPlay Dimayor.

La publicación fue compartida por el periodista Andrés Nossa a través de Twitter: “OJO Cada día es más tenso el ambiente entre aficionados y jugadores del #DeportesQuindío. En redes sociales circula este video de la mañana del sábado en el que el jugador Felipe Cifuentes se enfrenta a un aficionado en el sur de Armenia. También está en escena Yilton Díaz”.

Fredy Valencia tuvo forcejeó con aficionado del Quindío. @nossadeportes/Twitter

Las reacciones de los usuarios en Twitter no se hicieron esperar, pues rechazaron este tipo de comportamientos por parte de los aficionados del Deportes Quindío con los jugadores de la institución.

Comentarios

“Conozco a Yilton Díaz he tratado con él y me parece una persona Íntegra. Uno como hincha no puede llegar a ese punto. Somos seres humanos. Padres de familia, nos esperan en casa. Una cosita así puede terminar en algo grande”.

“¿Entonces por ser jugadores de fútbol se tienen que dejar agredir? La gente también es que tiene mierda en la cabeza. Uno en el estadio los putea y les dice miles de cosas, por la calentura del momento, pero de ahí a agredir ya es una falta de respeto”.

“Hinchas del Quindío, al que tienen que ir a cagar a palo es a Hernando Ángel que los tiene cagados hace años”.

“Los hinchas creen que los insultos no los sienten los jugadores, y cuando se les paran de frente si sienten el rigor y lloran, en gallada cualquiera se siente valiente”.

“Esto va a terminar muy feo. Cada vez es peor, una situación que ya se salió de las manos. La gente ya no soporta a Hernando Ángel y su manejo del equipo. Dios no lo quiera, va a terminar algún muerto por ahí.”

“Es mejor que se larguen de Armenia, ese equipo no representa la ciudad. Angelito, llévate esos troncos a jugar a otro lado. Puede pasar algo peor, pero al que hay buscar es a Ángel, esos jugadores son malos y de ahí no dan más. El culpable es el dueño”.

Cabe recordar que, en los cuadrangulares finales de ascenso, el Deportes Quindío quedó último en el Grupo A por detrás Fortaleza y Real Cartagena con tan solo tres puntos y -7 en la diferencia de gol.