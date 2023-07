Juan Fernando Quintero habló de su salida de Junior: “Yo en ningún momento fui a robar”

Juan Fernando Quintero aseguró que no su salida se dio porque no encaja en el sistema de Bolillo Gómez.

La polémica continua tras la salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla, que ha generado revuelo por las versiones encontradas de lado y lado. El ex River Plate se refirió a su salida del conjunto Tiburón en declaraciones para el programa Saque Largo de Win Sports.

En primer lugar, el jugador de 30 años manifestó que no tiene problemas con el entrenador Hernán Darío Gómez, y que su decisión se generó porque no siente que sus características encajen en el esquema del Bolillo, lo cual le expresó a los dirigentes del conjunto barranquillero.

“Por mis características, por lo que yo viví y lo que vi, yo sentí que no encajaba y no me sentí bien y no iba a poder explotar mis cualidades”.

No obstante, el Nalgón arremetió contra el asistente del Bolillo Gómez, Édgar Carvajal, que declaró que los futbolistas actuales son difíciles de tratar a lo que Quintero dijo:

“Yo no estoy con las formas que el señor Panzer Carvajal, que diga que los jugadores de hoy en día son muy complicados, yo no creo que ya el tiempo ya se devuelva, estamos en el 2023, y usted no es el dueño de la verdad”, aseguró el jugador.

Acto seguido, el ex Independiente Medellín remarcó que su postura fue más personal y que no tiene inconvenientes con el entrenador antioqueño.

“Yo voy más atrás. Siempre lo he dicho en varias ocasiones. Cuando tú firmas un contrato a ti nadie te asegura la titularidad. Pero al tomar una decisión personal y decirles yo no encajo. Un mes antes de la pretemporada pregunté como van las cosas aquí. Yo en ningún momento fui a robar, fui a ser feliz y yo no me traiciono a la hora de jugar futbol”.

Sin embargo, el jugador mostró su desacuerdo con las impresiones que dio Hernán Darío Gómez, que afirmó que su versión de los hechos era la real. “Ese tema de estar vendiendo que yo soy el único dueño de la verdad, que no lo crean, da mucho que pensar”.

Del mismo modo, Quintero habló de lo sucedido con sus excompañeros de equipo: “Volvemos a la pretemporada, veo lo que pasa con amigos míos, sale el capitán histórico, después lo de Carlos Bacca, después en los entrenamientos empiezo a ver muchas cosas y empiezo a ver que no encajo”.

Cabe recordar que después de los partidos amistosos que Junior afrontó ante Unión Madalena y Jaguares de Córdoba, el volante decidió abandonar las filas del conjunto Rojiblanco, al que llegó como flamante incorporación para el primer semestre del año.

Sobre esta situación, Hernán Darío Gómez dio su versión a los medios de comunicación:

“Quiero aclararle a la gente que especula, inventa, que manda primer noticia a la loca y para los que hablan de problemas, es que desde que yo dirijo, nunca tuve un problema con un jugador. La salida de Juanfer es la que yo voy a decir, cualquier vaina que digan no es verdad, la verdad es la que yo voy a decir”.

Y agregó: “Hicimos dos partidos amistosos donde Juanfer fue titular, después del partido con Magdalena me reuní con el grupo y les dije que iba a buscar variantes porque el equipo no anda bien. Juanfer vas a pasar al otro equipo y va a trabajar Carlos Bacca en el equipo que inicia el entrenamiento”.

Con la camiseta del Junior de Barranquilla, Juan Fernando Quintero jugó por todas las competiciones un total de siete partidos anotando un gol en 630 minutos en cancha con el Tiburón.