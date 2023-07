Carlos Antonio Vélez reveló las razones de la salida de Juan Fernando Quintero del Júnior: “El fútbol actual le está pasando factura”

Carlos Antonio Vélez y Juan Fernando Quintero

Ni Júnior de Barranquilla ni Juanfer Quintero han aclarado las razones por las que se terminó el contrato por un año que habían firmado en enero después de una campaña de expectativa y una negociación con cifras astronómicas.

En medio del silencio han surgido varias versiones del porqué de la decisión que se refieren a peleas internas, recursos y ofertas.

El volante señaló a través de sus redes sociales que se trató de una decisión personal y que el tiempo le dará la razón. Señaló que han surgido “tantas historias y tantos cuentos” a raíz de su terminación del contrato, pero en lugar de aclararlas dijo que “en su momento se hablará del tema”.

El periodista Carlos Antonio Vélez, a través de sus redes sociales, expuso una serie de razones que considera que son las que llevaron a Quintero a terminar el esperado fichaje por la casa Char. Según dijo, la versión del volante es por un serie distanciamiento con el director técnico. “No comparte su manera de jugar, su estilo, su manejo y su trato. Quiere ganar títulos y cree que en Junior FC no lo logrará con la idea de juego actual. Se consideró relegado y maltratado”, señaló.

Carlos Antonio Vélez y las razones por las que Juan Fernando Quintero habría salido del Junior FC

Por parte del club rojiblanco, Vélez confirmó una versión no oficial que se refiere a los recursos disponibles y el costo de mantener un jugador que estuvo la mayor parte del inicio de su fichaje lesionado.

“JFQuintero quería que le compraran el pase. 1.5 M de dólares. Renovación de contrato, que al precio actual serían unos 4.5M más por tres años. En 6 meses jugó 7 partidos (mucho tiempo lesionado) lo que suponía un costo por juego de más o menos 450 millones de pesos”, sostuvo Vélez.

Según el periodista, se hizo el esfuerzo por mantener al volante durante ese periodo pese a la esperanza de la hinchada por verlo en el campo. “Pero no se podía seguir con esos costos. No hay bolsillo que aguante. En el fútbol colombiano son cifras inmanejables”, agregó Vélez.

La hipótesis del columnista deportivo de Antena2, con su programa Palabras mayores, Quintero quería continuar con el contrato bajo si le compraran el pase porque estaba próximo a vencerse el préstamo, pero al evaluar costo beneficio por su desempeño, el club buscó una excusa para terminar el acuerdo y allí sería que surgió el papel que se ha anunciado del Bolillo Gómez.

“El jugador quería seguir si se cumplía con su pedido pero como el club no podía hacer ese inútil y costoso esfuerzo había que buscar una salida y se encontró en cabeza del DT. Lo cierto es que desde hace rato la exigencia del fútbol actual en intensidad y respuesta física le está pasando factura a “los 10″ del pasado. Por eso ya no salen y los que hay no juegan o no encuentran equipos TOP”, señaló Vélez a manera de “conclusión a vuelo de pájaro”.

El periodista reiteró sus críticas a James Rodríguez, otro 10, a quien ha señalado de no tener el desempeño suficiente que considera que “caminan y trotan”. “Usted podría romper el chanchito y pagar esos salarios si los jugadores juegan y rinde. Jugar: Quintero no estaba jugando; rendir: Quintero no estaba rindiendo”, sostuvo Vélez. Para el periodista y comentarista, la razón fue por dinero porque el club no tenía los recursos para pagar lo que necesitaba para mantener a Quintero.

Juan Fernando Quintero y Fuad Char

El encargado de confirmar la noticia fue el mismo Fuad Char quien señaló que el volante les había expresado la decisión de rescindir del contrato. Dijo que seguirían conversando para tomar un decisión, aunque el ex River Plate ya se despidió a través de las redes sociales.