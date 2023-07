La fallida receta que preparó Luisa Fernanda W y que ni a ella le gustó. Foto: Instagram @luisafernandaw

En las redes sociales se puede encontrar todo tipo de contenido, por ejemplo, diferentes recetas que otros influenciadores como Luisa Fernanda W se han dedicado a replicar. Sin embargo, en el caso de la también empresaria, su receta no le salió muy bien que digamos.

Para empezar, la creadora de contenido quiso hacer un snack que vio en TikTok y consistía en bañar unos bananos en crema de maní, chocolate libre de azúcar y trozos de maní para darle un toque crujiente; posteriormente, debían llevarse a la nevera por 30 minutos.

Una vez ya tuvo su plato listo, Luisa Fernanda W se dispuso a probarlo, tras darle una mordida hizo gesto como de que no le gustó mucho para luego sentenciar: “Horrible este hijueput*, quedaron maluquísimos”.

¿La reacción de Luisa Fernanda W fue real?

Después de compartir su reacción, la influenciadora paisa fue interrogada por sus seguidores sobre si su impresión de la receta había sido real, por lo que quiso confirmarla.

“Es completamente real, ¿qué sucedió? que el chocolate estaba al 100 por ciento, entonces estaba súper amargo, una vaina terrible. No sé si cometí un error a la hora de hacer el snack, pero lo sentí súper seco con el maní, no me dio esa sensación crunchy o lo tenía que dejar más tiempo en la nevera...”.

De todos modos, pese a su fracaso con la receta, la creadora de contenido prometió darle otra oportunidad, por lo que la repetirá y prometió compartir su próxima reacción. Para finalizar, reiteró la falla que tuvo con este primer intento.

“Definitivamente no... yo pensé que eso me iba a saber delicioso, cuando pruebo eso yo: Ay no, qué es esto tan horrible, me supo maluquísimo, maluquísimo”, fueron sus últimas palabras sobre el tema.

A continuación, el video compartido por Luisa Fernanda W en sus redes sociales:

Luisa Fernanda W se sinceró con sus seguidores y aseguró que está agotada: qué es lo que le pasa

A través de sus redes sociales, Luisa Fernanda W no solo comparte sus proyectos laborales y sus recomendaciones de outfits, sino que también suele reflexionar sobre variados temas. En la oportunidad más reciente, la creadora de contenido aseguró sentirse “agotada” y explicó los motivos. Fue así como en uno de sus tantos videos compartidos en Instagram empezó por expresar:

“Estaba pensando que me siento agotada, no es por nada, pero a las mujeres a veces se nos exige demasiado: que tenemos que ser bonitas, exitosas y un montón de cosas que nos exige la sociedad”.

Al parecer, sus palabras también están relacionadas con las críticas que recibe por su forma de vestir, puesto que agregó: “En mi caso, que ahora soy madre, que me tengo que vestir de cierta manera, que debo dar ejemplo a mis hijos... yo de un tiempo para acá como que dejé de prestarle atención a las exigencias de la sociedad y simplemente fluir, aprender de mis procesos, y entender que soy un ser humano y que perfecta no soy y créanme que así vivo mucho más bueno”.

Varias han sido las ocasiones en que la también empresaria se ha defendido de las críticas por su vestimenta, puesto hay quienes no gustan de sus vestidos escotados, sus transparencias o demás trajes de este estilo simplemente por el hecho de que ya se convirtió en madre, aunque uno no tenga en nada que ver con lo otro. Vale recordar que, Luisa Fernanda W es madre de dos pequeños: Máximo (2020) y Domenic (2022), producto de su relación sentimental con Pipe Bueno, quien se desempeña como cantante de música popular y actor ocasional.