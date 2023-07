Camión “niñera” estrelló costoso vehículo que transportaba contra el techo de un puente en Bogotá

El conductor podría ser multado por desconocer las dimensiones de carga máxima en la ciudad / @BogotaTransito

La movilidad en Bogotá se vio afectada por un curioso accidente, registrada sobre el mediodía del viernes 7 de julio, en la localidad de Fontibón. Por descuido, inexperticia o error de cálculo del conductor de un tractocamión, conocido popularmente como “niñera”, que golpeó un costoso vehículo que transportaba en la plataforma superior contra el techo de un puente.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Movilidad de Bogotá a través de sus redes sociales para evitar que más carros se sumarán a la fila en el tráfico: “Se presenta choque contra objeto fijo en la localidad de Fontibón, tractocamión colisiona contra puente vehicular en la Av. Boyacá con Calle 26 (Av. Dorado), Sentido Sur-Norte. Unidad de la Policía de Tránsito Bogotá”.

En sus dos niveles, según se aprecia en la imagen, transportaba al menos tres camiones, modelos NLR, de la marca Chevrolet, cuyo valor en el mercado alcanza los 120 millones de pesos, que responden a su capacidad de 2,5 toneladas.

En el lugar se presentaron representantes de la Secretaría para controlar el tráfico y asegurarse de que la “niñera” lograra zafarse de la estructura sin ocasionar más daños.

El incidente, sin embargo, podría ocasionar una multa adicional a la perdida millonaria, que entraría a pagar directamente el conductor; ya que, a la entrada del puente, un letrero indica que la altura máxima para atravesar sin problemas es de 4,50 metros.

Es así como, al desconocer las dimensiones de su vehículo o hacer caso omiso, cometió una infracción de tipo C.22, por superar las dimensiones máximas de carga en la vía.

“Transportar carga con dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos”, se lee en la resolución 3020 de 2010, que establece una multa por 15 salarios diarios mínimos legales vigentes; es decir, $522.900 COP, para quienes incumplan la norma.

Conductor fue captado conduciendo un bus intermunicipal mientras almorzaba

Las distracciones al volante, al igual que las fallas mecánicas y el alcohol, causan cientos de muertes al año en las vías y carreteras de Colombia.

De hecho, de acuerdo con el último informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 21 personas mueren al día en Colombia, por accidentes de tránsito.

Lo que, a grandes rasgos, quiere decir que en el país casi 10.000 personas pierden la vida, por eventos que, en la mayoría de los casos, podrían evitarse. O, al menos, este es el caso de quienes conducen bajo el efecto del alcohol o cometen imprudencias tras el volante.

Este es el caso de un conductor de la ruta Campo de la Cruz-Barranquilla, que fue grabado a finales de marzo (2023) por una de sus pasajeras que, incrédula, no supo qué hacer cuando lo vio almorzando y conduciendo al mismo tiempo.

Y es que, no solo llevaba el plato en una mano, mientras con la otra iba sosteniendo la cuchara y, de vez en cuando, el volante. Sino que, también, fue captado tomando un trozo de lo que parece ser pechuga de pollo y pegándole un mordisco, para poder arrancarle un buen pedazo.

La mujer, acompañó las imágenes junto a la siguiente descripción: “la imprudencia de un conductor, comiendo y manejando, buscando provocar un accidente”. Y, de esta manera, inició una nueva conversación en redes sociales sobre qué debería y qué no debería hacerse al momento de conducir.

Algunos simpatizaron con el sujeto, pensando que, probablemente, no tuvo tiempo en todo el día de parar y comer algo: “La verdad es que no sé en qué momento almuerzas los conductores si todo el tiempo llevan pasajeros y no pueden frenar para almorzar.

Sin embargo, una gran mayoría se mostró en desacuerdo con su comportamiento, argumentando que al no tener las dos manos en el volante y su mente en el camino pudo haber generado un accidente: “La verdad es más una imprudencia es una irresponsabilidad de parte del señor el cual coloca y compromete la vida de muchas personas”.

Una postura similar a la de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)” que, en un estudio titulado ‘Hablar por celular, comer, manipular pantallas y fumar al conducir aumenta el riesgo de sufrir siniestros viales’ hizo un “llamado a todos los actores viales a evitar las distracciones al estar en las vías, buscando disminuir la pérdida de vidas por siniestros viales. La invitación –entonces– es a no realizar acciones que aumentan los riesgos al manejar, como utilizar el teléfono celular, comer, fumar o incluso conversar con los pasajeros del vehículo”.

El hombre cubría la ruta Cruz-Barraqnuilla cuando fue grabado por uno de sus pasajeros

