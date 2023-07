Nicolás Petro dejó su lujoso apartamento y se mudó a uno más barato en Barranquilla| Foto: Instagram @nicolaspetrob

A pesar de que sus apariciones y participaciones en eventos públicos no sean tan frecuentes, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, siguen dando de qué hablar. En esta ocasión se conoció que el diputado del Atlántico se mudó del lujoso apartamento en el que vivía con su pareja, Laura Ojeda.

Según el portal Cambio, el diputado del Atlántico se trasteó para vivir a un lugar modesto en el barrio Riomar, de estrato 4, que se ajusta más a su salario.

De esta manera, el contrato de arrendamiento, firmado por Laura Ojeda con quien espera un bebé, en el que él aparece como codeudor, les exige un canon mensual de 3′800.000 pesos.

Por el momento, Nicolás Petro no se ha pronunciado al respecto por este cambio de vivienda, por lo que se desconocen las razones por lo que llevaron a dejar su lujoso apartamento.

Lujoso penthouse de Nicolás Petro en Barranquilla, donde solía residir.

De acuerdo con el portal mencionado, su anterior vivienda se trataba de un penthouse de 330 metros cuadrado, ubicado en el edificio Tribeca, en el barrio de Alto Prado zona conocida como “El pequeño Manhattan” en Barranquilla.

El exclusivo apartamento cuenta con tres habitaciones, cinco baños, cortinas eléctricas y una amplia terraza de 170 metros cuadrados; su valor se estima en 2.500 millones de pesos, según el portal Mitula.

¿Cuánto gana Nicolás Petro como diputado?

En el mes de marzo del presente año, Welfran Mendoza, presidente de la Asamblea del Atlántico, reveló que el exesposo de Days Vásquez, la mujer que reveló los presuntos nexos de Petro Burgos con narcos, asciende a los 26 millones de pesos.

“Estamos ganando los diputados 26 millones de pesos aproximadamente, esto es por ley”, dijo Welfran Mendoza durante una entrevista con la emisora Blu Radio.

Así las cosas, el hijo del jefe de Estado estaría ganando unos 5 millones más que los mismos miembros del gabinete presidencial, cuyo salario quedó para 2023 en $21,1 millones, según determinó el último incremento que se hizo. Hay que recordar que el alza en el salario de los funcionarios públicos dependerá del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más el porcentaje que acuerde el Gobierno con las organizaciones sindicales.

En el caso de los diputados, sus ingresos para 2023 se fijaron en 26 salarios mínimos legales vigentes, pero dependerá del escalafón que ocupen. De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, el sueldo de esas personas en el servicio público varía entre los 18 y los 30 millones de pesos, dependiendo si son de primera o cuarta especial, según lo determina el artículo 28 de la Ley 617 de 2000.

Caso Nicolás Petro: agentes del CTI allanaron la Asamblea de Atlántico

Pasadas las 9:30 de la mañana del miércoles 5 de julio, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta la Asamblea de Diputados de Atlántico para cumplir con una orden de registro contemplada en las investigaciones contra Nicolás Petro por la presunta comisión de lavado de activos.

Menos de dos horas duró esa primera inspección, pero cerca a las 3:00 de la tarde, los investigadores volvieron para recoger más elementos probatorios que determinen el origen de los ingresos del hijo del presidente Gustavo Petro durante el tiempo que ha ejercido como diputado del departamento.

Según se conoció durante el mismo miércoles, Petro Burgos no habría asistido al recinto desde hace varios días, por lo que no fueron programadas sesiones para la primera semana de julio. Ello no representó problema alguno para los agentes de la Fiscalía, que ingresó también para verificar los desprendibles de pago hechos desde la duma al investigado.

Esta recolección de evidencia también permitirá aclarar si hubo o no irregularidades en el ingreso de dineros a la campaña del ahora presidente de la República, pues de acuerdo con el testimonio de Daysuris Vásquez (expareja del diputado), este habría recibido 600 millones de pesos de parte de Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro para impulsar la correría de Petro Urrego rumbo a la Casa de Nariño en 2022.

Sin embargo, ese dinero nunca entró a la campaña, por lo que el ahora diputado lo utilizó para gastos personales, incluyendo la compra de un apartamento en Barranquilla.

Por otra parte, El Tiempo estableció que en la Policía Nacional no hay registros de actividades delictivas de Lopesierra desde que volvió al país tras pagar su condena en Estados Unidos por narcotráfico.