María Fernanda Cabal podría ser arrestada en los próximos días

María Fernanda Cabal podría ser arrestada.

La senadora María Fernanda Cabal se enfrenta a un importante lío judicial que podría enviarla a prisión durante varios meses; luego que el líder social Julián Palacios Obregón llevara a los estrados una disputa con la cabildante, con relación a unas declaraciones que expuso Cabal en contra de Palacios y que, según un tribunal del Valle, serían falsas. En este caso, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira tomó una decisión y en menos de un mes se sabrá qué pasará con la congresista del Centro Democrático.

Inicialmente, el líder social recurrió una acción de tutela para que Cabal se retractara sobre unas declaraciones que vinculaban un proceso de contratación de Palacios, en donde según la senadora se estaba aportando un diploma falso, situación que por la que se le pidió retractarse y aunque lo hizo, fue demasiado tarde.

El 31 de mayo del 2023, Cabal trinó en Twitter: “En cumplimiento de decisión del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BUGA-SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, me permito rectificar la información que recibí de terceros; donde no me consta que la contratación de Julián Palacios se haya suprimido por aportar un diploma falso”.

María Fernanda Cabal se retracta de señalamientos contra Julián Palacios.

Palacios, inicialmente, aseguró que hubo un desacato y las declaraciones no fueron públicas, fue ahí en donde el juzgado vallecaucano decidió dar la orden de arresto contra María Fernanda Cabal. W Radio conoció el documento judicial que citaba: “Sancionar Con 137 días de arresto a la accionada María F. Cabal de acuerdo con el alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991″.

Por su parte, Julián Obregón explicó que se sentía contento con la decisión y la sentencia en primera instancia, resaltando que tenía claro que la senadora tenía la oportunidad de defenderse. Así mismo, señaló que Cabal nunca tuvo en mente tener que afrontar una situación parecida.

“Eso tiene que llevarse a la segunda instancia, que es donde lo tienen que verificar como tal, que lo tienen que sustentar en el tribunal superior, pero obviamente, eso es un gran paso que logramos, un gran paso que tiene totalmente desconcertada y descontrolada la señora Cabal, porque nunca pensó que llegaríamos a esta instancia”, explicó el líder social.

Julián Palacios sobre orden de arresto contra María Fernanda Cabal.

¿Cuándo se definirá si la senadora Cabal será arrestada?

Según Julián Palacios Obregón, será 15 días hábiles los que tendrán los entes judiciales para tomar una decisión que deriva en tres posibilidades, confirmar la primera instancia, modificar la sentencia o simplemente declararla nula y eximir a Cabal de lo establecido.

“Ellos van a tener aproximadamente 15 días hábiles, qué significa eso, tendrán aproximadamente un mes para confirmar la segunda instancia, para saber si se confirma como tal o si hay que modificar el número de días; ya sea más o ya sea menos, o también, el tribunal puede decir, no, esta orden no está aplicada en derecho y no habrá arresto como tal”.

Estas acciones penales podrían extenderse ante la Corte Suprema de Justicia en otros delitos, según explicó el demandante. Señalando que la senadora se ve expuesta a la posibilidad de ser señalada por prevaricato por omisión y eventualmente, fraude a resolución judicial. Claramente, eso dependerá del desenlace del caso.

Palacios Obregón sostuvo:

“Aparte, con esto se abre la posibilidad de lo que les había comentado hace algunos días, de que ya va a haber un proceso más en la Corte Suprema de Justicia por dos delitos que son penales; prevaricato por omisión, por haber incumplido una orden judicial y la segunda acción penal que es fraude a resolución judicial”.

Con miras hacia el futuro, también surge la posibilidad de que la senadora quede inhabilitada para ejercer cargos públicos, sin embargo, eso dependerá netamente de la resolución que tengan los entes judiciales, resaltando que incluso, todo el proceso podría salir a su favor eventualmente.

“Esos son delitos que no le van a permitir a la señora Cabal volver a tocar un escenario público como el Congreso, que no le van a poder permitir tocar la presidencia porque quedaría inhabilitada según la ley 2591 de 1991″, recalcó Julián Palacios.