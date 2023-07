Manuel Turizo le tiró pullas a Karol G: "Las personas cuando les llega su momento cambian".

Manuel Turizo y Karol G son dos de los artistas colombianos más pegados en el mundo. Curiosamente, tal y como lo ha manifestado el monteriano, su música se escucha más por fuera que en nuestro país; no obstante, esto no significa que no tenga la “espalda” como para ser uno de los artistas líderes en varias plataformas digitales.

Ahora, cuando recién arrancan las carreras artísticas de los cantantes es muy normal (por lo menos en Colombia) que se realicen colaboraciones y estrategias digitales para tener un alcance mucho más amplio y llegar a más público.

De esto, precisamente, habló Manuel Turizo recientemente en un espacio digital de YouTube donde además de compartir varios aspectos de su vida personal y profesional, dejó boquiabiertos a más de un fan al revelar un pequeño detalle (casi que de desprecio) de Karol G cuando ambos trabajaban para hacer despegar sus respectivas carreras artísticas.

“Música con Karol G ¿Cuándo y por qué no hay?”, preguntó Kuzi, anfitriona del espacio digital mencionado. A lo que sorprendentemente respondió Manuel Turizo:

“Hace varios años yo grabé un tema con Karol. Ella me escribió y me mandó una canción. Nunca salió y yo la grabé. Pero qué te puedo decir, a veces las personas cuando les llega su momento cambian. No quiero comentar nada más ante el asunto. Igual, nunca fuimos los más amigos, había una buena vibra, pero ya. A veces las situaciones cambian, pero estoy abierto a grabar con quien sea”.

A continuación, el video (ver desde el minuto: 34:15):

Más allá de esta respuesta, Manuel Turizo afirmó que el trabajo de Karol G le agrada, y que además tiene dos temas que claramente sacan la cara por la artista antioqueña: “A mí me gusta mucho lo que hace. Tiene unas canciones que se llaman Pineapple y Provenza, me gustan”.

Sin embargo, casi que terminando la charla con Kuzi, el monteriano no solo salpicó a Karol G con este aspecto de los egos, sino también indicó que en Colombia el tema “colaborativo” entre cantantes es casi nulo, pues los artistas no quieren que nuevas caras lleguen a tener buena acogida y les terminen quitando visibilidad.

“No quiero decir nada haciéndome el ofendido. A la larga cada quien verá cómo actúa, cada quien verá lo que hace, cada quien verá cómo mira las situaciones. En Colombia en general no hay … en Colombia nadie se da la mano. En Colombia todos se ven como competencia. Y todos cuando tú estás abajo no quieren que llegues a donde ellos están, porque de pronto les quitas visibilidad. No sé por qué en Colombia tenemos una cultura demasiado competitiva”.

Shakira y Manuel Turizo, los reyes de Google y TikTok con la canción ‘Copa Vacía’

En la noche del jueves 29 de junio de 2023, Shakira y Manuel Turizo lanzaron su tan esperada colaboración musical titulada Copa Vacía. La canción generó gran expectativa entre los cibernautas, quienes estaban ansiosos por descubrir qué traería consigo este nuevo tema y las posibles referencias a la expareja de la barranquillera, el exfutbolista Gerard Piqué.

Por su parte, las búsquedas en Google también reflejaron el gran tráfico generado por los usuarios interesados en obtener más información. Países como Cuba, España, Colombia, Paraguay, Venezuela, Costa Rica y Bolivia encabezan las búsquedas en el navegador relacionadas con Shakira, Manuel Turizo y Copa Vacía. Además de la letra de la canción, los fans también buscaron el significado del video y los posibles mensajes ocultos en él.

Shakira “emergió” del agua acompañada de Manuel Turizo. / Video @shakira

Asimismo, seguidores no han dudado en señalar que ambos artistas preparan un nuevo reto que se convertirá en el próximo trend de TikTok. En un corto video que la artista subió a su cuenta de Instagram, Shakira se mostró “emergiendo” a la superficie, utilizando un filtro para simular ese ascenso desde las profundidades del mar mientras hacía sincronización de labios en el momento del coro.