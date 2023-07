Juan Pablo Barragán puso a llorar a todos sus compañeros en MasterChef tras reto para evitar la eliminación.

En el último episodio del popular programa reality de RCN, MasterChef Celebrity, el actor Juan Pablo Barragán demostró su destreza en la cocina al convertir una aparente combinación improbable en una deliciosa crema de verduras. Su habilidad culinaria le permitió evitar la eliminación.

En el capítulo del 7 de julio de 2023, los concursantes que portaban el temido delantal negro debían utilizar la crema de leche como ingrediente principal para preparar una exquisita sopa o crema a base de verduras.

Mientras algunos participantes como Karoll Márquez y Carolina Acevedo optaron por ignorar los consejos de sus compañeros desde el balcón, Juan Pablo Barragán demostró sabiduría al escuchar atentamente las recomendaciones tanto de sus compañeros como de los expertos jurados mientras cocinaba.

Juan Pablo Barragán, Adrián Parada y Zulma Rey aseguraron su permanencia en la competencia. / Imagen captura de pantalla Canal RCN

El desafío se volvió aún más intrigante cuando Juan Pablo descubrió en la caja misteriosa dos ingredientes inusuales para una crema de verduras: camote y citronela. A pesar de esta aparente dificultad, el actor logró sorprender a todos con su preparación, obteniendo elogios de los jueces Jorge Rausch y Nicolás Zubiría.

Emocionado por su éxito, Barragán no pudo contener las lágrimas y puso a llorar a varios de sus compañeros de programa.

Como resultado de la destacada calificación otorgada por Rausch y Zubiría, Juan Pablo Barragán, Adrián Parada y Zulma Rey aseguraron su permanencia en la competencia al subir al balcón. Ambos concursantes se libraron del temido reto de eliminación, que fue considerado por los jueces y los demás participantes como un auténtico “duelo de titanes”, ya que los concursantes en riesgo eran algunos de los mejores cocineros de la competición.

Con este logro culinario, Juan Pablo Barragán continúa demostrando su versatilidad y capacidad para sorprender en MasterChef Celebrity Colombia. Sin duda, su valentía al enfrentar desafíos y su talento en la cocina lo convierten en un competidor para tener en cuenta en cada episodio.

Este es el momento donde Juan Pablo Barragán llora por clasificación de jurados en MasterChef. / Imagen captura de pantalla Canal RCN

Juan Pablo Barragán se sinceró luego de “tremendo pico” que le dio a Jairo Ordóñez

La entrega número 28 de Masterchef Celebrity ,el 27 de junio de 2023, estuvo marcada por una de las “muestras de amor” más comentadas en redes sociales en los últimos días: el beso de Juan Pablo Barragán a su compañero Jairo Ordóñez.

Esta “muestras de afecto” se dio como resultado al ganar la competencia en pareja y obtener el codiciado pin de inmunidad al presentar unos buñuelos y una mantecada. No obstante, Juan Pablo Barragán sorprendió al reconocer que manipuló el arequipe de la preparación con los dedos.

Tras el sorprendente beso, Juan Pablo Barragán se sinceró y habló de este episodio en su cuenta de Instagram, donde el actor no solo aprovechó para agradecer la complicidad de Ordóñez, sino también para enviarle un “mensajito de amor” a la presentadora de Masterchef Celebrity, Claudia Bahamón.

Juan Pablo Barragán se convirtió en tendencia luego de sorprendente celebración en Masterchef Celebrity. / Video @juanpablo30

“Maric*s, estoy muy feliz, ganamos ese reto. Jairito, (Ordóñez) gracias. Que beso tan sabroso. Que chimba, sola energía de amor. Claudia Bahamón te amo infinitamente y que bonito ganar. Yo creo que le mando toda la energía a la gente que está viendo, a la gente que me manda esos mensajes tan lindos”, dijo.

Después del beso, muchas fueron las reacciones a un video que posteó Barragán en el que se ven varias fotografías donde él y su colega Jairo Ordóñez muestran momentos de la prueba y la posterior celebración al haberla ganado.

“Que celebración tan bonita , un beso que puso a temblar a más de una masculinidad débil , fue genuino y me encantó, felicidades a los dos 👏”; “❤️los amo, gracias por las risas todas las noches, no saben los que hacen por nosotros los televidentes, cuando no hay días buenos llegó a ver Masterchef y me alegran las noches”; “Esa celebración me erizo los pelos, jajaja qué alegría Juan uff te lo mereces”; “¡Ese beso y ese baile! ¡Qué energía más bonita, qué sujeto transparente! 🔥”, escribieron algunos fans de Barragán.