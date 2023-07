No solo en Turquía preguntan por Cuadrado: importante liga europea se interesa en el colombiano

Juan Guillermo Cuadrado ha despertado el interés de conjuntos en Turquía, Italia y Arabia Saudita, según las últimas versiones. Foto Juventus

Juan Guillermo Cuadrado se ha convertido en un jugador muy cotizado en el mercado de fichajes en Europa, donde algunos clubes sintieron interés en el colombiano tras su paso por la Juventus, conjunto en el que estuvo durante ocho años y se convirtió en una de las figuras.

El atacante no renovó su contrato con el conjunto italiano por una aparente reducción salarial para solo un año de convenio, así que el futbolista quedó libre y espera recalar en un conjunto que lo vuelva a poner como protagonista en el continente europeo.

Recientemente, se conoció la oferta del Fenerbahce de Turquía, donde le pagarían tres millones de euros por un contrato de dos años, pero las cosas cambiarían porque un conjunto, proveniente de una de las ligas más reconocidas y de mayor nivel en el mundo, se interesa en Cuadrado.

“Está evaluando un par de ofertas”

El periodista italiano Alfredo Pedullà, especializado en fichajes del fútbol europeo, dio a conocer la situación actual de Juan Guillermo Cuadrado para encontrar equipo y reveló que, pese a la oferta enviada por el Fenerbahce de Turquía, el colombiano está evaluando cuál es la mejor decisión.

Juan Guillermo Cuadrado estaría cerca de llegar al fútbol de Inglaterra.

Según el comunicador, el futbolista cafetero tiene otras propuestas y una de ellas es de Inglaterra, donde jugó entre 2014 y 2015 con el Chelsea, y por eso es que analiza todo para saber el camino indicado en su carrera deportiva y dónde le darían más minutos para seguir con la selección Colombia.

“El Fenerbahce esperaba tener una respuesta de Cuadrado a finales de la semana pasada. En cambio, el colombiano se tomó su tiempo, todo porque está evaluando un par de ofertas. Al menos uno de la Premier League, el colombiano quiere entender la profundidad de la propuesta. Y luego hará un balance”, escribió Pedullà.

Cuadrado tendría revancha

Juan Guillermo Cuadrado solo ha jugado en dos países distintos a Italia y fueron en Colombia, donde debutó con el Independiente Medellín en 2008, y en Inglaterra con el Chelsea, conjunto en el cual pasó uno de los peores momentos en su carrera deportiva por la falta de minutos.

Jugando solo en el primer semestre de 2015, el atacante llegó a préstamo desde la Fiorentina, disputó 14 encuentros, solo tres como titular, no marcó un solo gol, bajó mucho su rendimiento y las críticas fueron contra el entonces técnico José Mourinho por las pocas oportunidades del cafetero.

Juan Guillermo Cuadrado solo disputó 14 partidos en el Chelsea, tres de esos encuentros como titular. AFP

“Todo el mundo cree que él necesita para jugar todo el tiempo o, al menos, todos los partidos, pero al igual que todos los jugadores que se une a un nuevo club, se necesita tiempo. Tiempo que no ha sido dado a Cuadrado. Yo creo que él va a ser increíble próximamente”, afirmó el entrenador en ese momento.

“Analizaremos cuál es la mejor”

En entrevista con Caracol Televisión, Juan Guillermo Cuadrado se refirió a su situación actual y explicó los rumores que lo acercan al fútbol de Arabia Saudita, donde han fichado a varios jugadores de Europa y uno de esos podría ser el colombiano tras quedar libre.

“Tengo la pasión, todavía me gusta competir, aunque si por esos lados también está creciendo el fútbol, ahora también hay posibilidades. Ahora está nuestro representante, que es el mismo de Yerry Mina, Andrey Martínez, estaba en Europa y vino en este tiempo y hay opciones para hablar y ahí miraremos y analizaremos cuál es la mejor”, afirmó el futbolista.

Cuadrado también aseguró que desea seguir con la selección Colombia: “Si el señor me da la fuerza de poder estar ahí, voy a seguir trabajando. A mí me encanta estar en la Selección, representar a mi país. No solo a mí, yo creo que les pasa a muchos que realmente viven cuando están ahí, lo que se siente estar en una familia, sentir cómo se prepara todo, cantar el himno, es algo indestructible”.