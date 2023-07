Escándalo por despidos masivos en Colpensiones: directivas de la empresa estarían pagando favores políticos

Despidos masivos en Colpensiones / REUTERS/Luis Jaime Acosta.

Un informe publicado por La W afirma que Colpensiones, el fondo estatal de pensiones, atraviesa en la actualidad una verdadera “masacre laboral” con algunos trabajadores antiguos: en lo que va corrido de 2023 han salido más de 100 empleados de dicha entidad.

Sin embargo, una serie de contratos otorgados durante la presidencia de Jaime Dussán, demuestran que estos puestos han sido suplidos por otros funcionarios que, al parecer, estarían siendo vinculados para pagar favores políticos.

Todo se dio luego que dicho medio publicara un informe en el que se revelaron detalles sobre la contratación de nueve funcionarios que servirían para asesorar a Jaime Dussán, quien oficia en la actualidad como presidente de Colpensiones, resaltando que los salarios de estos asesores oscilarían entre tres y nueve millones de pesos al mes.

Por medio de un derecho de petición presentado por el medio citado a Colpensiones, esta entidad proporcionó la información en la que estaba especificada la contratación de estos empleados misionales los cuales se encargan principalmente de asesorar al presidente de la institución.

En esos documentos se evidencia que en total la contratación de dichas personas le cuesta a la entidad más de 51 millones de pesos al mes. Otra de las cosas que causó curiosidad es que estos empleados se encuentran tercerizados, lo que significa que existe una empresa a la que se le paga para que contrate a estos funcionarios por misión.

El aumento en el personal de la entidad se vio reflejado con el ingreso de 217 trabajadores, comparando el número de empleados que había en mayo de 2022, el cual era 639 empleados, con el que hubo en mayo de este año que fue 856. Así como un ingreso de 130 empleados misionales en abril en las sucursales regionales vinculados a la Vicepresidencia Comercial.

Así mismo, en cuanto a los contratos que Colpensiones ha celebrado desde la llegada de Dussán a la presidencia se evidenció que se han celebrado cinco por prestación de servicios por $60.894 millones, de los cuales tres de estos fueron para comprar servicios de aseo, cafetería y servicios especiales por $7.143 millones; otro de los contratos se adjudicó para adquirir tiquetes de alojamiento para los integrantes de juntas, afiliados y pensionados por invalidez, por $2.354 millones.

Y el más reciente es el contrato 037 de 2023, que se firmó el pasado 4 de julio de 2023, tiene como objeto suministrar a Colpensiones “trabajadores en misión, en el número, con las calidades y los requerimientos específicos exigidos” para atender la “demanda del servicio”, la “implementación de proyectos especiales” y “labores ocasionales” y remplazar personas en vacaciones, incapacidades y licencias de maternidad.

El contrato está por un valor de $51.369′379.376 mensuales y establece la vinculación de un “equipo mínimo” de nueve personas, de los cuales dos deben trabajar en las instalaciones de la entidad.

El documento señala la necesidad de contratar “Trabajadores en Misión” en las ocho direcciones regionales de Colpensiones, con la aclaración de que el contratista deberá suministrar más empleados en los municipios donde se necesiten.

Además, se dio a conocer una publicación en la que se evidencia un cuadro sobre las terminaciones unilaterales sin justa causa de los contratos de un grupo de funcionarios, considerados como los que más ganaban en la entidad.

Cuadro despidos Colpensiones Fuente: Colpensiones

También se dio a conocer que del 1 al 30 de junio salieron cuatro directores regionales, entre los que estaban el de los Santanderes, del Caribe, de Antioquia y de la zona Centro.

Por su parte, se evidenció que entre el 1 de enero y el 30 de mayo habrían sido despedidas de Colpensiones 60 personas que se sumarían a las 52 a las que también habrían salido de la entidad.

Entre tanto, el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, se pronunció acerca de este tema y manifestó su solidaridad con los afectados y expresó su sorpresa con la noticia.

“Estoy seguro que mis reacciones no les van a gustar a Dussán y a Alexander López. Debo decir que me parece muy grave todo lo que he escuchado, porque creo en la reforma laboral y parte de ella tiene que ver con cómo se les da estabilidad a los trabajadores”, afirmó el representante del Pacto Histórico.

Con relación a esto, mostró su preocupación especialmente por la cantidad de mujeres que han despedido de Colpensiones, ya que ellas tienen ciertas situaciones particulares en materia laboral.

Además, afirmó que se deben tomar los casos de las personas despedidas, uno a uno, porque para él, se podría tratar de cargos de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, se evidenció que en esta entidad no hay funcionarios que tengan este tipo de vínculo con Colpensiones.

“En las instituciones públicas es muy importante la memoria y si son personas que llevan tanto tiempo, así tengan una afiliación política distinta a la del Pacto, deberían revisar si tienen buenos desempeños y aprovechar esa capacidad”, afirmó Mondragón.

Este caso podría estar ligado al escándalo presentado en el Fondo Nacional del Ahorro, en el que el expresidente de esta entidad, Gilberto Rondón, salió de su cargo por el presunto uso con fines burocráticos. En el caso de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Allí se dice que habría una “feria de contratos” en la que estaría involucrada una funcionaria cercana al Partido de la U, colectividad que ha apoyado con votos las reformas a la salud y pensional del Gobierno.