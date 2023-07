Tulio Gómez aseguró que quería contratar a Hugo Rodallega para el América de Cali, pero el técnico no quiso

BOGOTÁ, 14 de febrero de 2023.- Independiente Santa fe enfrenta al Deportivo Pasto en la 4 fecha de la liga BetPlay I 2023 en el estadio El Campin. (Colprensa-John Paz).

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, revivió la polémica del motivo por el que Hugo Rodallega nunca llegó a ser delantero del cuadro escarlata. Cuando el futbolista estaba próximo a terminar su contrato en el Bahía de Brasil, en varias entrevistas reiteró su deseo de jugar con el cuadro vallecaucano como homenaje a su padre, que era hincha, y por estar cerca a su familia.

Sin embargo, los diálogos no prosperaron, y Tulio en una reciente charla con El Alargue de Caracol Radio explicó que la decisión no fue de él, sino del técnico de ese entonces Juan Carlos Osorio: “Me hubiera gustado traerlo y yo siempre quise traerlo, pero el cuerpo técnico no me lo avaló, entonces no lo traje. Cuando usted le trae un jugador al técnico, que el técnico no se lo aprueba, es como cuando usted le lleva a su esposa algo para que le cocine y si a ella no le interesa, no le cocina, eso ya lo aprendí”.

En el actual mercado de fichajes, el América ha confirmado la llegada de Jader Quiñones, proveniente de Águilas Doradas, Jorge Soto, cuyo último club fue Jaguares de Córdoba, y el delantero mundialista Víctor Ibarbo. Este último jugó con la Selección Colombia en Brasil 2014 y regresa a su país tras siete años en el exterior para vestir una camiseta diferente a la de Atlético Nacional.

Ibarbo integró la nómina de Atlético Nacional, que salió campeona de la Conmebol Libertadores 2016, cuando jugó ocho encuentros en el certamen internacional y quedó en la historia Verdolaga por darle a la institución su segundo título en la competencia.

El mercado de fichajes recién está empezando y Tulio Gómez es consciente de que ello puede decantar en algunas salidas. Por ahora se rumoraba de que Luis Sánchez saldría a préstamo, pero una reciente lesión en el inicio de la pretemporada haría cambiar los planes. Así mismo, Juan Camilo Portilla estaría próximo a salir, siempre y cuando sea, a un equipo extranjero cuyas cifras económicas estén acorde a las expectativas del América:

“Nosotros no podemos desarmar el equipo, si para el primer semestre armamos un buen equipo, en este vamos a tener tres o cuatro refuerzos, porque aspiramos y deseamos ser campeones en diciembre. No garantizamos que vamos a ser campeones, pero si vamos a trabajar todos para ganar este título, que hace rato que no lo ganamos”.

Hugo Rodallega y su deseo de hacer equipo con Carlos Darwin Quintero y Adrián Ramos

Rodallega recaló en Independiente Santa Fe, donde tuvo una regular actuación. Alcanzó solo seis tantos en Liga BetPlay I y, su fútbol más allá de ser muy reconocido por los hinchas, no sirvió de mucho para que el cuadro cardenal pudiera hacerse de un cupo para los cuadrangulares finales de este torneo.

Por ello, Rodallega fue abordado por el programa Zona libre de Humo donde se destapó y confirmó que si él hubiese estado en América de Cali y con algunos valores del equipo escarlata, las cosas “hubiesen sido diferentes”.

“Con el respeto que merece el hincha de Santa Fe, les he aprendido a tener cariño en estos meses y el respeto y la admiración que tienen hacia mí es recíproca, y yo intento retribuirles dentro de la cancha. Pero créame que si yo hubiese llegado ahí (al América), ustedes saben que las cosas hubiesen sido a otro precio”.

Tras el revuelo que causó esta declaración, el mismo Hugo Rodallega quiso “apaciguar” las cosas en su cuenta de Twitter afirmando que ello era algo insignificante que tomó matices distintos en algunas personas que solo quieren generar polémica y división.