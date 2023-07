Shakira y J Balvin, entre las primeras celebridades colombianas que se dieron de alta en Threads

Shakira y J Balvin se encuentran entre las primeras celebridades colombianas en abrir su cuenta en Threads, el día de su lanzamiento (YouTube y Reuters)

A pocas horas de que Threads estuviera disponible para descarga a nivel mundial, miles de personas se han dado de alta en la plataforma. La aplicación llamada a competir con Twitter en el mercado del microblogueo inicia de este modo una batalla con la compañía actualmente propiedad de Elon Musk, que hasta ahora no ha tenido un competidor capaz de discutirle su hegemonía.

Colombia no ha sido ajena al fenómeno y entre los que ya se dieron de alta en la plataforma, destacan en particular dos celebridades. Se trata de Shakira y J Balvin, quienes ya hicieron sus primeras publicaciones. Por un lado, el antioqueño no tardó en escribir varios mensajes, emocionado por la novedad del aplicativo, destacando el mensaje.

“Acá solo vibras buenas, no estamos en vibra baja solo en alta!!!”, probablemente haciendo referencia a que no quiere que Threads se vuelva un espacio tan propenso a la controversia como lo es Twitter.

El antioqueño, que ha vuelto a presentarse en vivo en las últimas semanas y de quien incluso hay rumores de que podría dar un concierto en Medellín a final de año, superó los 11 mil seguidores en la red social desde que esta se lanzó al público.

Los primeros trinos de J Balvin en Threads (@jbalvin/Threads)

Por otra parte, Shakira también abrió su cuenta en Threads y con un sencillo mensaje “Well hello Threads” le dio la bienvenida al sitio. En el caso de la barranquillera, resulta llamativo notar que dicha cuenta se creó hace dos días, lo que podría indicar que tuvo acceso a la aplicación de manera exclusiva, tal y como se ha reportado que ocurrió con personalidades globales como Oprah Winfrey o el Dalai Lama.

Shakira fue una de las celebridades a nivel global que tuvo acceso anticipado a Threads. Prueba de ello es que su primera publicación se realizó hace dos días, cuando todavía no se había lanzado la aplicación a nivel mundial (@shakira/Threads)

En desarrollo...