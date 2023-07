Ladrón hurtó elementos de una emisora comunitaria en Medellín

Los elementos hurtados pertenecían a la emisora comunitaria Armonía Estéreo, que lleva más de tres años al aire. Foto: Wilson Osorio, edil comuna 8 de Medellín

Un lamentable hecho se registró en el barrio Villatina de la comuna 8 Villahermosa, en Medellín. Una emisora comunitaria de la capital antioqueña sufrió el robo de la mayoría de los elementos necesarios para poder emitir la señal hacia diferentes partes de la ciudad, así como a los municipios de Antioquia.

Los hechos se registraron en la madrugada del miércoles 5 de julio de 2023, cuando un hombre desconocido entró en las instalaciones de la estación radial y tomó elementos tales como equipos, micrófonos, entre otros valiosos objetos necesarios para poder transmitir. El sujeto ingresó al lugar sobre las 3:00 a. m. con total tranquilidad tras notar que el sitio estaba solo.

La emisora, que no cuenta con personal que pueda mantener activa la señal durante las horas de la noche, no pudo emitir su programación durante todo el día tras el robo que quedó registrado en las cámaras de seguridad. El delincuente no se percató de que estaba siendo grabado, este material lo utilizarán las autoridades para dar con su paradero.

Según comentó Maritza Rodríguez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector a El Colombiano, desde hace meses los habitantes del sector vienen solicitando mayor presencia de las autoridades en la zona ante el incremento de los robos en el barrio Villatina. La mujer lamentó lo sucedido con la emisora, en un episodio que calificó como “lamentable”.

“Es un hecho muy lamentable, la verdad, necesitamos dar con el paradero de este ladrón. Se nos entraron y nos robaron, con todos los proyectos que tenemos y nos pasa esto. Lo que a uno le da rabia es que la institucionalidad aquí no se pronuncia, nunca, no dicen nada. Todos quieren apoyo, pero cuando la comunidad los necesita ninguno se pronuncia”, señaló Maritza Rodríguez, presidenta de la Junta de Acción Comunal.

Según contó Rodríguez, el robo a la emisora es un golpe fuerte para la comunidad debido a que los programas que esta emite a diario ayudan a brindarle más atención a ciertas problemáticas que se viven en el sector. Además, desde la estación radial le han dado la oportunidad de crecer y aprender en el área de la locución a los jóvenes que residen en el barrio.

La estación radial, que fue creada en pandemia, tiene en su parrilla varios espacios que son dedicados a responder inquietudes expresadas por la comunidad. La presidenta de la Junta de Acción Comunal hizo énfasis en algunos de los programas que allí se emiten.

Rodríguez contó que uno de los espacios se llama El Sendero de la fama, medio ambiente y el respeto, programa en el que han participado varios vecinos del barrio. De igual forma, también señaló que existe un espacio en el cual seis jóvenes, entre los 5 y 16 años, ejercen como locutores y reporteros, contando lo que sucede en los sectores en donde residen en la capital antioqueña.

Además, la emisora le habría dado la oportunidad a un joven de producir su propio programa sobre hiphop, el cual se emitía los miércoles desde las 7:00 p. m. desde hace un par de años. En dicho espacio se habría contado con artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros musicales.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal indicó que aún no se había interpuesto una denuncia ante las autoridades competentes tras lo sucedido en la madrugada del miércoles 5 de julio de 2023. El proceso lo efectuaría el líder de la emisora en el transcurso de la presente semana.