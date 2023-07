Hinchas del Junior tienen poca fe en Carlos Bacca pese al triplete ante Unión Magdalena

Carlos Bacca tuvo un primer semestre para el olvido con el Junior de Barranquilla.

El Junior de Barranquilla continua con su preparación para el segundo semestre de 2023, en el que deberá afrontar la Liga BetPlay Dimayor y los octavos de final de la Copa Colombia. Los dirigidos por Hernán Darío Gómez están obligados a ser protagonista tras los malos resultados en la primera parte del año.

En duelo de preparación, el conjunto Tiburón se enfrentó a Unión Magdalena en el Romelio Martínez con victoria 4-1. En dicho encuentro contó con una destacada actuación del delantero Carlos Bacca, que se despachó con tres anotaciones de gran factura ante el Ciclón, previo al arranque de la liga.

El experimentado atacante dejó sus impresiones una vez finalizado el partido ante el cuadro Bananero:

“Vuelvo a sentir esa sensación de marcar e ir ganando confianza y estar haciendo una buena pretemporada. Estoy finalizando las jugadas que hacen mis compañeros y creo que eso es importante para uno como delantero, pero este es un trabajo que está haciendo todo el equipo”.

Acto seguido, el nacido en Puerto Colombia (Atlántico) se mostró optimista en cuanto al funcionamiento del equipo de cara a las competencias en el segundo semestre.

“Cada vez nos vamos soltando después de los trabajos de gimnasio, de los trabajos físicos que hemos venido haciendo y el equipo, cada vez más, va encontrando las sensaciones que quiere el profe. Lo importante es que sigamos siendo un equipo, que sigamos mejorando, que sigamos trabajando como lo venimos haciendo”.

Por último, el exMilan de Italia se refirió a su estado físico:

“Gracias a Dios vengo trabajando bien, me vengo cuidando; uno conoce sus sensaciones. Ahora he hecho una buena pretemporada y tengo la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros y estoy trabajando para que las cosas salgan bien no solo para Carlos Bacca, sino para el junior y con ayuda de Dios van a salir, pero ha sido un gran trabajo del equipo”.

Los hinchas del Junior de Barranquilla no se ilusionan con Carlos Bacca

A pesar de su triplete ante Unión de Magdalena, algunos afinados del cuadro Rojiblanca no sienten feeling con el delantero de 36 años, como se evidenció en los comentarios en las redes sociales; sin embargo, hay otro sector que aún confía en el olfato goleador de Bacca.

Reacciones

“Contra unos muertos…”

“La gente no entiende todavía que Bacca no estaba preparado el semestre pasado, ni el ni ningún jugador, Arturo reyes tenía mal a todo el equipo, y con bolillo recuperaron un poco su estado, este semestre será diferente”.

“Pues todos queremos que en los partidos de la temporada y los partidos importantes logre marcar Se le ve con confianza y con frialdad para definir esperemos siga así porque un goleador no se le puede olvidar hacer goles Ánimos Carlitos te necesita nuestro equipo”.

“Los que están hablando mondá, que se pongan los cortos y par de guayos y vayan a hacer los goles ustedes, pedazos de malparidos. No juegan ni al amigo secreto en sus empresas y vienen a hablar mondá aquí”.

“¡Póngase serio y verá Sr. @carlos7bacca que las Cosas salen bien! Déjese decir las cosas sinceras y verá que eleva su rendimiento”.

Los hinchas del Junior no creen en el delantero de 36 años. Imagen: @kovalsqui/@ivanprz0316/@JaimeRomer03/Twitter

Por Copa Colombia, los dirigidos por Hernán Darío Gómez se medirán al Cúcuta Deportivo entre 26 de julio y 17 agosto. El juego de ida se disputará en el General Santander, mientras que la vuelta será en el Metropolitano de Barranquilla.