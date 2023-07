Fuerte incendió en Medellín dejó un bombero herido y una bodega de reciclaje en cenizas

Bomberos atendiendo la emergencia en Cristo Rey, Medellín

El miércoles 5 de julio de 2023, Un incendio de grandes proporciones se desató alrededor de las 6:30 de la tarde en una bodega de reciclaje clandestina ubicada en el sector de Cristo Rey en Medellín, requiriendo la intervención de más de 20 bomberos para su control.

Te puede interesar: Dos gatos murieron en incendio que causó pánico en Bogotá

Debido a la magnitud de las llamas, el fuego finalmente pudo ser controlado dos horas después, gracias por el trabajo del cuerpo de bomberos de la capital antioqueña.

Afortunadamente, los trabajadores de la bodega lograron salir ilesos. Sin embargo, uno de los bomberos que acudió al lugar sufrió quemaduras en sus manos y tuvo que ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica en un centro asistencial cercano.

Te puede interesar: Aumentan los cierres viales en Medellín: al menos 13 vías tendrán cambios durante el puente de San Pedro

“En el lugar no se reportaron heridos entre la comunidad. Solo tenemos a un bombero que sufrió quemaduras en los dedos de su mano derecha, las cuales no son graves”, informó el capitán Jahir Saldarriaga, subcomandante de Bomberos Medellín.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar las causas de la conflagración, la cual ha provocado pérdidas millonarias.

Reportan incendio en un centro comercial de Medellín

En la mañana del martes 18 de abril, Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) reportaron un fuerte incendio en el Centro Comercial Ópera, ubicado en la carrera 50 con calle 53 de la comuna La Candelaria, en el centro de Medellín.

Te puede interesar: Mejoraron las cifras de desempleo en Colombia: Casi 400.000 personas sin trabajo consiguieron empleo

Al sitio tuvieron que llegar cuatro máquinas y 14 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín para controlar la conflagración que ya estaba consumiendo a varios comercios al interior de la estructura.

Al llegar al sitio, se reportó una persona desaparecida, un vigilante, quien fue encontrado inconsciente minutos después al interior de uno de los locales comerciales y trasladado a un centro asistencial.

Luego de más de 40 minutos de trabajo del equipo de bomberos que llegó a la zona, no solo se controló el fuerte incendio, sino que fue posible el rescate de cuatro personas que se encontraban desde temprano en el centro comercial.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los guardas de seguridad y otros empleados del centro comercial Ópera. También, se avanza en el lugar la valoración de daños y la cuantificación de locales afectados.

Afortunadamente, cuando se dio el incendio, este centro comercial aún no había abierto las puertas al público, por lo que los afectados por la conflagración fueron muy pocos.

Lo que se conoce sobre el incendio es que se originó en el segundo piso del centro comercial, donde están los locales de ventas de celular y otras partes de smartphones.

″ En lo que va corrido del año, el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín ha atendido un total de 178 incendios estructurales en la ciudad. Desde la Administración Distrital se reiteran recomendaciones básicas para evitar este tipo de incidentes: no dejar celulares cargando toda la noche, evitar sobrecargar los tomacorrientes, no dejar veladoras encendidas y ante cualquier emergencia reportarlo a la línea 123″, señaló la entidad en la capital paisa (Medellín).