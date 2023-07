Familia colombiana en India pide ayuda para regresar al país: su hijo tiene parálisis cerebral

“El día que no nos dejaron volar nos sacaron del aeropuerto a las 3 de la mañana, esto hizo que Daniel se enfermara”, comentó el padre del niño

Una familia colombiana, que actualmente reside en la India, se encuentra pidiendo ayuda para regresar al país. En una entrevista con el noticiero del Canal Caracol, esa familia reveló que llegaron hasta territorio asiático con el fin de recibir ayuda médica, pues uno de sus integrantes padece de una grave enfermedad. Se trata de Daniel, un niño diagnosticado con parálisis cerebral.

Te puede interesar: Esperanza Gómez confesó haber sufrido dolorosa traición de una infidelidad por parte de un familiar

Édgar Nieto, papá del niño de un año de edad, reveló que han intento regresar a Colombia en varias oportunidades, pero por diferentes circunstancias no han podido concretar el viaje. La situación de salud del menor ha sido uno de los impedimentos.

“Está diagnosticado con parálisis cerebral. Esto le impide que el músculo que controla la respiración y deglución funcione, por eso tiene una traqueotomía y un botón de gastrostomía por el que come (...) acá (en India) hay un tratamiento que ha mostrado avances en personas con parálisis cerebral”, reveló el padre del menor.

Te puede interesar: Elianis Garrido denunció robo y amenazas en vía entre Barranquilla y Santa Marta

“El niño no puede llorar. Todo sale por la cánula y no usa cuerdas vocales. Si nos quedamos dormidos corre el riesgo de que se ahogue con su propia sangre, como ya nos pasó una vez”, indicó el familiar de Daniel que se encuentra en la ciudad de Bangalore.

El primer intento para regresar a Colombia se dio a mediados de junio de este año. Por complicaciones en el estado de salud de Daniel, perdieron las reservas que tenían para volar. Se reprogramó, entonces, el vuelo de la familia para el 3 de julio, sin embargo, el personal del aeropuerto les impidió moverse. “El día que no nos dejaron volar nos sacaron del aeropuerto a las 3 de la mañana, esto hizo que Daniel se enfermara”, añadió Édgar.

Te puede interesar: Gregorio Pernía dio detalles de su relación con su hija con la que comparte el amor por la actuación y la música

Un tercer vuelo estaba programado para la madrugada del 5 de julio, pero por problemas de salud del menor, no hubo posibilidad de abordar. El problema ahora, dice la familia de Daniel, es que el dinero se acaba, y los costos para sostener su estadía allá son altos. “Haciendo inventario de los insumos que necesita Daniel, creemos que no tiene ni para cuatro días. Él come por un botón en el estómago y nosotros le pasamos el alimento por jeringas que aquí no venden. No tenemos cómo comprarlas”, sentenció el padre del bebé.

El primer intento para regresar a Colombia se dio a mediados de junio de este año. Por complicaciones en el estado de salud de Daniel, perdieron las reservas que tenían para volar

En una entrevista con Caracol Radio, Édgar entregó más detalles de las razones por las cuáles no se les permitió volar.

“Nosotros viajamos con un concentrador de oxígeno certificado para vuelos, con el que hemos viajado en otras aerolíneas. Ahora, nos exigen un pago para reagendar, todo por la mala información que brindan en el call center de KLM (Aerolínea de Países Bajos). Estamos en una situación muy difícil porque no tenemos insumos médicos para mi hijo, no tenemos donde quedarnos. Además, nos sacaron a las tres de la mañana del aeropuerto y parece que Daniel tiene neumonía y no sabemos qué haremos si tenemos que hospitalizarlo”, expresó Nieto.

“Tenemos el documento que dice la marca del concentrador, tipo de baterías que usa, la duración, nosotros sentimos que nos discriminaron”, señaló el padre del bebé en otra conversación concedida a Noticias RCN. “Es vital para el niño el concentrador de oxígeno porque sería, en caso de que el niño se descompense o llegue a tener cualquier novedad, lo que le salvaría la vida en el vuelo”, aseguró sobre la situación, por el otro lado, Mileidy Hurtado, la abuela del Daniel.

“La preocupación más grande es que se están acabando los insumos y no se consiguen en india, esos insumos son para alimentarlo para darle los medicamentos y esencial para él y el tema del corbatín para la traqueotomía”, añadió Hurtado.

“Nos hemos comunicado con KLM India y nos dice que no es con ellos, nos comunicamos con KLM Colombia y han sido muy negligentes, no nos apoyan”, dijo Édgar a Noticias RCN.