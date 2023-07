Epa Colombia contó cómo fue el extravagante procedimiento para ponerse 80 diamantes en su boca

Epa Colombia se implantó 80 diamantes en los dientes. Foto tomada de redes sociales

La empresaria de keratinas Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, se ha convertido en una de las famosas colombianas más polémicas en el mundo del entretenimiento. Esta vez, por la gran suma de dinero que invirtió en sus dientes tras ponerse diamantes como decoración.

A través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 5,2 millones de seguidores, la empresaria de keratinas, peluquerías y centros de estética sumó una cirugía más a su historia en el que se destacan: rinoplastia, bichectomía, abdominoplastia, aumento de senos, entre otras.

En esta oportunidad, el procedimiento pretendía darle un brillo especial a su dentadura, por lo que decidió incrustarse 80 diamantes en sus dientes.

“Amiga, me puse 80 diamantes ¿La doy o no la doy? Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más linda”, fue el mensaje de Epa Colombia antes de compartir un video en el que mostró cómo se realizó el procedimiento.

Sin embargo, después de ponerse diamantes en sus dientes y que este nuevo procedimiento causara polémica entre sus fanáticos por la millonada que le costó, se conoció que, aparentemente, Epa Colombia no pagó un solo peso.

En medio de una entrevista con el programa ‘Lo sé Todo’, Epa Colombia reveló que el procedimiento le salió gratis porque hizo un intercambio de publicidad con el profesional que le puso los diamantes.

“La gente dice, ‘el dinero ya lo quieren botar’, no mamita, esto es gratis”, dijo Epa en medio de la entrevista.

La creadora de contenido y empresaria también contó cuanto dinero tuvo que darle a su expareja Diana Celis

En una entrevista con la emisora La Kalle, Epa Colombia reveló varios detalles de lo que fue su separación con Diana Celis, con quien sostuvo una relación sentimental durante varios años y a la hora de separarse la futbolista le exigió lo que le correspondía por ley tras convivir varios años juntas.

En medio de la entrevista, Epa Colombia reveló cuáles fueron los bienes que tuvo que darle a la futbolista y, además, dijo que nunca firmaron capitulaciones y esto se convirtió en uno de los momentos más difíciles en su vida.

“Es demasiado fuerte porque las dos veníamos de un barrio y tú dices ‘si tú consigues esto es tuyo’ y ‘si yo consigo esto es mío’”, dijo Epa.

La empresaria contó que nunca se imaginó que iba a lograr tantas cosas en la vida, por lo que nunca dejó un documento firmado para determinar qué bienes le correspondía a cada una mientras estaban juntas, entonces a la hora de separarse tuvo que darle buena parte de su fortuna a Celis.

“En medio de mi ignorancia y de que uno no cree que va a lograr tantas cosas en la vida, uno no firma. ¿Cómo iba a hacer capitulaciones si solo tenía una moto?, ¿me entiende? Entonces a mí me tocó darle lo que le correspondía”, afirmó Epa.

Epa Colombia aseguró que este capítulo en su vida fue uno de los más difíciles porque nunca pensó que Celis le fuera a pedir lo que le correspondía por el tiempo que estuvieron como pareja.

“No pensé que, mejor dicho, fuera casi a acabar conmigo en lo material, porque uno no cree que sales con tu pareja adelante, se separan, y a ella le toca el 50% y tú te mataste toda la vida trabajando, pero es algo que toca dar, es una ley y uno tiene que responder por ello”, agregó.

Finalmente, Daneidy Barrera dijo que toda esta experiencia le sirvió como aprendizaje porque con su actual pareja sí firmó capitulaciones para que no sucediera lo mismo que pasó con Celis.