Epa Colombia aseguró que Yina Calderón tiene envidia de Andrea Valdiri

La relación entre Epa Colombia y Yina Calderón no es la mejor. Aunque son de las influenciadoras más seguidas en el país, su trato no es el más cordial, inclusive, en varias oportunidades se han enviado fuertes mensajes de un lado y otro. Por eso, no fue de extrañar que Epa Colombia se fuera con todo contra Calderón en una actividad de preguntas y respuestas que realizó a través de Instagram.

En la tarde del miércoles 5 de julio de 2023, Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, hizo una dinámica en la que sus seguidores le enviaban preguntas y ella las respondía. Entre los comentarios que recibió, estaba uno de sobre Andrea Valdiri, una influenciadora colombiana que es considerada una de las personalidades de redes sociales más lindas del país. La pregunta concreta era sobre si Epa Colombia estaba al tanto de la polémica que han causado los comentarios de Yina Calderón en contra de Valdiri.

Para responder, Epa Colombia comenzó por asegurar que Yina Calderón era una persona muy cansona y que molesta a todo el mundo, también, comentó que Calderón cree que su cuerpo es hermoso y que gracias a sus emprendimientos piensa que puede humillar a cualquier persona pasando por encima de ellos.

“Es que Yina es muy cansona, linda, ella molesta todo mundo. Ella cree que su cuerpo es perfecto que es la mejor DJ que tiene muchos emprendimientos y pasa por encima de los otros”.

En el pasado, Epa Colombia vivió un mal momento por su actitud cuando fue invitada al matrimonio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma, por lo que la relación entre las dos influenciadoras ya no es como antes, a pesar de eso, para Barrera, Valdiri es una mujer espectacular, que tiene muchas ventajas y virtudes.

Según Epa Colombia, Andrea Valdiri tiene un cuerpo espectacular, algo que nunca va a alcanzar Yina Calderón, pues aunque Valdiri tenga varios hijos, su figura se va a mantener igual.

“Vea, Valdiri a mí no me habla amiga, y yo eso lo respeto, tú lo sabes, pero amiga, mira, Valdiri tiene un cuerpo espectacular, ella puede tener dos, tres, hasta cinco hijos y va a tener un cuerpononon, pero Yina jajaja, Yina no ha tenido ni un solo hijo marica y ese cuerpo está horrible, es que ni parece que hubiera tenido 20 hijos porque no la da, marica es que el ombligo está re torcido, una teta está pa arriba”.

A Epa Colombia también la cuestionaron sobre su idea de que si todo lo que sucede es por la envidia que puede llegar a sentir Yina Calderón por Andrea Valdiri, a lo que respondió que sí, ya que ella cree que la vida de Valdiri la puede llegar a desear Calderón, pues es una mujer exitosa y con un matrimonio feliz, entre otros.

También, Barrera aseguró que a Yina Calderón nadie la quiere, incluso afirmó que no la quiere ni la mamá, pues es una de las personas que la invita a tomar y le da licor, por lo que, para Epa, Calderón no puede tener la misma vida que Valdiri.

“Amiga, una mujer con penthouse, empresaria, con carros con un cuerpononononon, linda, con un esposo que la ama, pero a Yina quién la quiere marica, a Yina no la quiere ni la mamá marica porque es que la mamá le da de tomar”.

Por último, Daneidy Barrera aseguró que Calderón cree que todo el mundo la odia y que está en contra de ella, también, comentó que la influenciadora tiene problemas mentales, pues afirmó que está loca: “Yina cree que todo el mundo la envidia, Yina está loca, marica”.