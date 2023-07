El técnico Alfredo Arias se refirió al conflicto con el Santa Fe por su paso al Independiente Medellín: “Tengo que trabajar”

Alfredo Arias firmó por dos años con Independiente Medellín

Alfredo Arias dio sus primeras declaraciones como entrenador del Deportivo Independiente Medellín tras ser presentado como nuevo entrenador a través de las redes sociales del equipo paisa. El interrogante generalizado entre los asistentes era la situación contractual del director técnico uruguayo, luego de la cláusula firmada al momento de su salida de Independiente Santa Fe, que le impedía llegar a otro club de Colombia por un tiempo.

El entrenador fue claro en decir que antes de dar una respuesta a Independiente Medellín, una vez se le notificó de la oferta, fue ponerse en contacto con Independiente Santa Fe. Sin embargo, la decisión del presidente Eduardo Méndez ya estaba tomada y era la de fichar a Hubert Bodhert como nuevo entrenador. Además, se escudó en que él debe seguir trabajando:

“En ese tema personal estoy muy tranquilo de conciencia y lo volvería a hacer. Sí, hay una cláusula, sí hay un pacto firmado con el presidente. Y como es más que nada un pacto firmado en un momento de una situación personal mía, lo primero que hice fue llamar al presidente de Santa Fe. El presidente de Santa Fe ya tenía técnico, ¿verdad? Y yo tengo que trabajar. La situación se está arreglando. Yo creo que está en vías de solución, pero es un tema personal”.

Por su parte, el presidente del elenco rojo de Antioquia, Daniel Ossa, aseguró que el respaldo al entrenador es total. También dijo que antes de firmar el contrato se asesoraron y se tomaron las garantías necesarias con el fin de firmar por dos años con Alfredo Arias, sin necesidad de que el caso termine en manos del Tribunal de Arbitramiento Deportivo:

“Es un tema que el profe lo ha manejado de una forma personal con el equipo en cuestión. Nosotros hemos estado un poquito al margen, mirando. Creo que no va a ser ningún impedimento ni una dificultad. Es un tema que el profe revisará con dicho equipo (...) Si el profe está hoy aquí sentado es porque tiene las garantías y tenemos nosotros las garantías de poderlo contratar”.

El entrenador uruguayo con pasado en Deportivo Cali, cuando estuvo en el cuadro cardenal, avanzó a las finales del torneo clausura del 2022 como líder de la fase todos contra todos del torneo. Luego no logró el cupo a la final y el deseo de estar cerca a su familia en Uruguay, así como la de dirigir al club del cual ha sido hincha, forzaron su salida del equipo bogotano:

“¿Qué pasó con Santa Fe cuando yo lo dirigí? ¿Cumplí o no cumplí? ¿Dirigí hasta el último partido o no dirigí? Llegamos primeros, perdimos la clasificación en el último partido porque Pereira gana en Barranquilla (...) contestar cualquier pregunta, pero en los temas personales no le doy la derecha a nadie. Pueden opinar, pueden hacer juicios de valor… aquel que pueda tirar la primera piedra, que lo haga”

La intervención de Alfredo Arias terminó agradeciendo a Independiente Medellín por la confianza depositada en él. Su salida de Peñarol se gestó luego de terminar último en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde jugó ante Millonarios. No obstante, el entrenador de 64 años ganó el título del torneo apertura y el cuadro carbonero aún es líder de la clasificación anual:

“Yo estoy agradecido y orgulloso del honor que me han hecho al llamarme, y más llamándome al otro día que fui despedido. Eso es un mimo al alma. El reconocimiento que tuvieron ustedes a mí me llena de orgullo y ojalá que pueda hacer honor a eso”.