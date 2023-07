Ana Karina Soto y Violeta Bergonzi protagonizaron una incómoda conversación sobre exparejas e infidelidades

@PuraCensura/Twitter

En los programas matutinos de la televisión colombiana son habituales los juegos y las dinámicas en las que tanto los presentadores como los invitados se integren y muestren una faceta más relajada de sí mismos.

Buen día Colombia, el programa del Canal RCN, no es la excepción a la regla, y en esa labor destacan las presentadoras Ana Karina Soto y Violeta Bergonzi. Para ellas es normal aprovechar la dinámica para revelar alguno que otro detalle de su vida personal, pero en la emisión del miércoles 5 de julio llevaron esta práctica al extremo.

En esta oportunidad tenían como invitado al actor Patrick Delmas, que interpretó a uno de los personajes antagonistas de la telenovela Ana de nadie. Al principio el colombo-francés fue el protagonista de la dinámica ‘Yo sí o yo nunca’, con el fin de que revelara aspectos desconocidos de su vida, pero luego de un rato el juego pasó a convertirse en un intercambio de preguntas entre Ana Karina y Violeta que se centró en sus parejas y supuestas infidelidades.

Como es natural, la vida de ambas presentadoras es bien conocida tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, donde mantienen una gran actividad. Pero, de forma algo llamativa, en el programa matutino fueron ellas quienes se expusieron a sí mismas al punto de generar una situación incómoda tanto para el resto del elenco, como para los televidentes

Todo comenzó cuando Bergonzi le preguntó a Delmas: “Yo sí o yo nunca, en estos 25 años, me he sentido atraído por un colega”. Delmas bromeó al respecto, pero Violenta no dudó en apuntar hacia Ana Karina, y hasta hizo referencia a su participación en Protagonistas de Novela años atrás:

“Ana Karina, ¿por quién se sintió atraída en la casa-estudio?, ¿cómo se llamaba?”

Visiblemente sorprendida y con la clara intención de evadir el tema, la nortesantandereana respondió “No, yo nunca”, a pesar de que era claro que la pregunta de su compañera hacía referencia a su relación con Pedro Palacio en el reality: Eso no detuvo a Bergonzi, que buscaba sacar esa verdad a la luz e insistió: “¡¿Ana Karina, cómo que nunca?!”.

Al ver que la situación estaba escalonado demasiado rápido, el presentador Andrés López trató de enfriar las cosas y dijo a Ana Karina que hablara de su actual esposo, Alejandro Aguilar. “Se casó con un colega, usted también es actriz”, apuntó López.

Entonces Ana Karina dio un giro total en su actitud, y aunque no era un tema del que le causara placer hablar, respondió a Violeta: “Bueno, sí, en la casa-estudio… Sí, porque eso fue hace 22 años”. Parecía que todo terminaba allí, pero no para Violeta, pues la dinámica continuó y la siguiente pregunta fue “Yo sí o yo nunca, en estos últimos 25 años, he sido infiel”.

En ese momento Bergonzi aprovechó para señalarle a su compañera de set “Ana Karina, estamos mam… de tus mentiras. Estamos aburridos”, con el fin de retarla a responder al aire. Todo indica que la respuesta de Soto era afirmativa, pues dio a entender que esa situación ya la había hablado previamente con la otra persona y no tenía ganas de sacarla a colación en el programa “Pero ya expliqué, hombre…”, señaló la presentadora.

Cuando Patrick Delmas respondió a la pregunta y explicó que en los últimos 25 años había tenido una pareja formal y se separó de ella por temas que no tenían nada que ver con infidelidades, Ana Karina no desperdició la oportunidad para desquitarse de Violeta y le dijo: “¿Vio? ¡Aprenda, aprenda!”.

De este modo se invirtieron los papeles y ahora la que quedó expuesta fue Violeta, que reconoció que sí había traicionado la confianza de una expareja en los últimos 25 años. Aunque intentó matizar diciendo “No, yo no estaba casada”, eso no le impidió a Ana Karina lanzarle un duro reclamo a su compañera al señalar “Pero tenía una relación seria”.

Finalmente, y entre risas, Violeta admitió que fue infiel con el fin de no darle más trascendencia al asunto. Pero la conversación sobre este tema continúo debido a que Violeta apuntó que esa infidelidad se originó por una de su expareja. A pesar de ello, Soto se mantuvo inflexible en su posición y no aceptó la excusa de Bergonzi, quien preguntó:

“¿Si me están siendo infiel y yo soy infiel, es infidelidad?”

Ana Karina respondió afirmativamente, mientras que Violeta defendió una postura contraria. Aunque esperaba algún respaldo por parte de los presentes, estos le dieron la razón a Ana Karina. Finalmente, decidió dar por terminado el asunto, justificando su acción en ese momento de su vida, que ella calificó como “un aprendizaje”: