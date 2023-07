Yina Calderón respondió a Andrea Valdiri: “Uno debe cambiar por uno, no porque la otra me atacó”

(@rechismes/Instagram)

El conflicto entre Yina Calderón y Andrea Valdiri continúa sumando capítulos entre quienes se han presentado ante sus seguidores en redes sociales como enemigas irreconciliables. Desde el momento en que la DJ de guaracha empezó a referirse negativamente al cuerpo de la barranquillera en 2022 y señaló que las cirugías estéticas que se realizó no le sirvieron para nada, a lo que siguió la respuesta de Valdiri mostrando su figura, bastante diferente a la de Yina, quien además de sus característicos tatuajes, ha lidiado con problemas debido a los biopolímeros; tanto sus seguidores como los más neutrales han tomado partido por una u otra.

Ante esta respuesta, Yina no se quedó callada, y contraatacó, señalando que a diferencia de Valdiri, ella sí puede mostrar resultados con sus intervenciones estéticas, mismas que ha apoyado con las fajas que ella misma vende y le han permitido aumentar su patrimonio, así como seguir presentándose como DJ en sus sets de guaracha.

Durante los meses siguientes, Valdiri decidió dejar de lado esta rivalidad, debido a la controversia que se desató por la paternidad de su hija menor, Adhara, así como su ocupación en otra clase de proyectos donde acompaña a su esposo, el también creador de contenido Felipe Zaruma.

Una vez se estabilizó el asunto de la paternidad de su hija, Valdiri en sus historias de Instagram de manera sorpresiva le agradeció de manera algo pasivo-agresiva a Yina Calderón por sus críticas a su cuerpo “gordo”:

“A ese tipo de comentarios, por ejemplo, quiero darle las gracias a Yina y les voy a decir por qué. Porque Yina (Calderón) cuando me tiraba que ya no era el bombón asesino, que estaba gorda y todos los meses me daba y no me soltaba, yo dije ok. Fíjate porque esto es muy gracioso, yo siento que cuando a ti te hacen alguna crítica en tu vida, te dicen algún comentario feo, te humillan delante de las personas, yo siento que uno tiene que sacar el lado positivo a ese tipo de comentarios… Así como yo quiero cambiar, también voy a ayudar a muchas mujeres a que lo hagan… Pero en verdad le quiero agradecer a Yina porque me prendió esa chispa, hermana”

La publicación no tardó en llegar a los ojos y oídos de Calderón, que no se caracteriza por quedarse en silencio cuando se le menciona. Sin rodeos, la empresaria y creadora de contenido le respondió a la barranquillera, intentando a juicio de varios internautas “caer bien parada” como acostumbra siempre que protagoniza alguna controversia. Si bien se mostró receptiva con parte de lo que dijo, no dudó en tirarle alguna pulla en sus historias instantáneas:

“Pues claro que vi lo que dijo Andrea Valdiri y me encanta que lo que yo diga sirva de motivación para que muchas de ustedes emprendan proyectos, se quieran ver más lindas… Claro que yo siento que uno en la vida no debe pararle tantas bolas a lo que dicen los demás si uno se siente bien con uno mismo. Uno debe cambiar por uno, no porque la otra me atacó, porque la otra me dijo ‘gorda’ y entonces eso a mí me dolió y empecé a cambiar, de eso no se trata”

Yina Calderón reveló la millonada que cobra como DJ

Otra controversia reciente de Yina Calderón involucra, como no, su faceta como DJ. si bien meses atrás explicó que solía cobrar por set una tarifa variable que dependía del lugar y la cantidad de personas que pudiese albergar el establecimiento, en un video que compartió en su cuenta de Instagram dejó ver que eso ya cambió: aparentemente ahora cobra siete millones de pesos por hora.

En el clip también tuvo un mensaje para sus detractores, retándolos a llenar un establecimiento como lo podía hacer ella: