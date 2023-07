Yina Calderón aclaró si fue o no novia de Legarda: “Hay mujeres que podemos no ser las más bonitas, pero tenemos ese algo”

Yina Calderón aclaró que no fue novia de Legarda, aunque sí intentaron las cosas : “Hay mujeres que podemos no ser las más bonitas, pero tenemos ese algo”/ Foto @yinacalderonofiicial

Hace unos días, Yina Calderón fue centro de conversaciones al revelar que había salido con Fabio Andrés Legarda, fallecido exnovio de Luisa Fernanda W.

La DJ de guaracha sacó a relucir el tema cuando por medio de las redes sociales le preguntaron si era verdad que conocía al youtuber y cantante de reguetón.

“Amores, yo nunca hablo de esto... sí lo conocí, imagínense que esta señora (madre de Yina) una vez lo sacó del baño con un palo de escoba. Es que yo, antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, antes de que todo, yo salía con él; las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y a él no le gustaba casi tomar, entonces no se dio”.

Inmediatamente, sus palabras trascendieron hasta los medios de comunicación y empezó a hablarse de su entonces romance. Sin embargo, poco después la también empresaria salió a aclarar que no existió ningún noviazgo entre ellos, aunque sí intentaron las cosas.

“Realmente no voy a trascender ni voy a hablar más del tema porque es una persona que sencillamente ya no está ... les dije: sí, yo lo conocí; no fui su novia, eso es totalmente falso... yo salí con él, intentamos las cosas, pero el alcohol no dejó que las cosas funcionaran. No voy a trascender, no les voy a contar porque mi mamá lo sacó del baño a palo, nada de eso, se queda el más hermoso recuerdo de ese hombre porque era un ser maravilloso”.

Se desconoce si Yina Calderón ha leído las críticas que le han hecho al respecto en las redes sociales, pero también aprovechó la oportunidad para decir que hay mujeres que sin ser las más bonitas tienen un “algo” que atrae a hombres guapos y con personalidades increíbles.

“Lo que sí les voy a decir a ustedes señoritas es que hay mujeres que de pronto no podemos ser las más chimbas, las más bonitas, pero tenemos ese algo que hace que podamos tener a nuestro lado a hombres divinos, hombres guapos, hombres con formas de ser increíbles y que ustedes nunca los van a tener”.

En otras noticias sobre Yina Calderón, recientemente sorprendió a los asistentes de uno de sus shows luciendo un traje de “monjita guarachera”.

Pueden ser muchas las personas que critiquen a Yina Calderón a través de las redes sociales, sin embargo, también son muchas las que van a verla a sus toques de guaracha. En este último sentido, la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ siempre se ha mostrado agradecida con el buen recibimiento que ha tenido en cada sitio al que ha ido a presentarse.

Además, también han llamado mucho la atención los atuendos que escoge la también empresaria para sus presentaciones musicales. Por ejemplo, recientemente llegó como una “monjita guarachera” y se le vio tocar en un lugar que estaba lleno de gente que comenzó a gritar sin parar una vez la Dj se quitó la máscara y el atuendo religioso y un poco terrorífico también.

Entre las canciones que tocó estuvieron los temas Todos me miran y Cómo quema el frío, que fueron coreados a los cuatro vientos por los asistentes al evento realizado en Popayán. En vista de su positiva acogida, la creadora de contenido escribió en sus redes sociales: “La monjita guarachera. Mucha gente se quedó por fuera, pero fue una noche simplemente increíble, es este momento donde me doy cuenta que todo ha valido la pena. Gracias público por aceptarme y aceptar mi música, ¡fue increíble las dos fechas que tuvimos!”.

En su mensaje, Yina Calderón también dio cuenta de que trabaja en música nueva: “Pronto llego con tema nuevo y mío, no cover, pendientes”, finalizó.