Una de las jugadoras “vetadas” en la selección Colombia se refirió a la convocatoria: “Nunca me dieron ni una oportunidad cuando me lo merecía”

Isabella Echeverry lamentó no ser convocada a la selección Colombia femenina

La Federación Colombiana de Fútbol reveló la lista de 23 jugadoras convocadas a la Selección Colombia para disputar la Copa Mundial Femenina de la FIFA Nueva Zelanda & Australia 2023.

En el listado se destacan nombres como Linda Caicedo, Leicy Santos, Mayra Ramírez y Catalina Usme. Sin embargo, revive el debate por aquellas jugadoras que después de elevar sus protestas en defensa del fútbol femenino no volvieron a ser llamadas al equipo nacional.

Una de las jugadoras que fue borrada por los entrenadores fue Isabella Echeverry, campeona Panamericana en 2019 y de paso por clubes como Sevilla, en España, Toledo Rockets y Houston Aces en Estados Unidos, y Monterrey C.F. en México.

Aunque la centrocampista se retiró del fútbol profesional hace algunos meses, en redes sociales dio a conocer lo difícil que aún le es asimilar que nunca recibió una oportunidad.

“No les voy a mentir, ayer fue un día duro. Me retiré hace 6 meses, pero ver esa lista y saber que nunca me dieron ni una oportunidad, cuando lo merecía, fue más difícil de lo que pensaba”, trinó Isabella Echeverry.

Trino de Isabella Echeverry tras la publicación de las convocadas al Mundial Femenino del 2023

El conflicto entre Isabella Echeverry y la Federación Colombiana de Fútbol surge a partir de un video en Twitter publicado en 2019, por ella y la también exfutbolista Melissa Ortiz, que denunciaron presuntas irregularidades y cobros ilegales a las deportistas por parte de técnicos. Las jugadoras señalaron en ese entonces a la Federación Colombiana de Fútbol de despedir a quienes habían intentado denunciar.

Entre otras de las irregularidades que denuncian están las “convocatorias paralelas”, en las que algunas jugadoras deben asumir todos los costos de sus viajes. “Cuando empecé mi proceso sub 20, a mí no me convocaron. Yo voy y me muestro como una ‘jugadora invitada’ y tuve que pagar por el hotel y todas mis cosas para que me tuvieran en cuenta”, contó Echeverri a El Tiempo.

Las jugadoras también denuncian que les cobraban las camisetas de la Selección y las ponían a pagar su transporte aéreo internacional si jugaban en el exterior. Y señalan de estas irregularidades al director técnico Felipe Taborda, quien estuvo a cargo del equipo femenino en el Mundial del 2015, en donde Isabella Echeverry fue convocada pero tan solo jugó tres minutos del partido de la segunda fecha de la fase de grupos ante Francia.

La Selección Colombia Femenina en la Copa Mundial Femenina Nueva Zelanda/Australia 2023

El equipo cafetero debutará el 24 de julio ante Corea del Sur a las 9:00 de la noche, hora colombiana, en el estadio de Sidney. Este mismo escenario será en donde se enfrente a Alemania el 30 de julio desde las 4:30 de la mañana. El cierre será ante Marruecos en el HBF Park de Perth, Australia, el 3 de agosto a las 5:00 de la mañana.

Esta es la lista de 23 jugadoras que representarán a Colombia en el Mundial Femenino 2023: