Rodolfo Hernández señaló que temió por su seguridad al final de la campaña presidencial por amenazas en su contra

Rodolfo Hernandez. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Rodolfo Hernández, quien busca llegar a la Gobernación de Santander, reveló que recibió amenazas durante su campaña presidencial en 2022.

Su equipo de publicistas incluso tuvo que salir rumbo a Argentina debido a las intimidaciones. Ahora, Hernández ha regresado a las redes sociales en un formato de entrevista, respondiendo preguntas sobre política colombiana y su aspiración a la presidencia.

El 4 de junio de 2023, Hernández mencionó que ha recibido amenazas desde que se inscribió para la Alcaldía de Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde en el pasado. Sin embargo, fue durante su candidatura presidencial que sintió miedo. Recibió amenazas anónimas, insultos y sufragios en su casa, pero nunca dieron la cara ni tomaron ninguna acción.

“Amenazas vengo recibiendo desde que me inscribí para la Alcaldía. La verdad nunca sentí miedo, porque yo tengo en la cabeza que los revólveres no los venden con testículos. También creo que el que amenaza, perro que ladra, no muerde. Entonces recibí amenazas incógnitas: me insultaban, me mandaban sufragios, coronas a la casa, pero no daban la cara. Entonces, ¿qué iban a hacer? Nada. No hicieron nada”, dijo en el video.

Hernández también habló sobre las amenazas contra los publicistas de su campaña, aunque no se sabe si uno de los intimidados fue el estratega argentino Ángel Beccassino, quien lo ayudó a llegar a la segunda vuelta. Los publicistas fueron amenazados de muerte y tuvieron que irse a Argentina en un plazo de 72 horas. Hernández reconoció la importancia de la comunicación en su campaña y el impacto que tuvo en su favorabilidad.

“Yo nunca sentí miedo, a lo último sí. Tengo que decirlo sinceramente. A los publicistas que teníamos de asesoría en la comunicación los amenazaron de muerte y les tocó irse, en un término de 72 horas, para la Argentina. Creían que el factor que tenía yo de favorabilidad era generado, en gran parte, por la comunicación que ellos hicieron; unos grandes comunicadores. Y en parte era cierto”, dijo el excandidato y exsenador.

En el video publicado en Twitter, Hernández reveló que el miedo que sintió después de las amenazas fue determinante en la segunda vuelta, donde perdió frente al actual presidente Gustavo Petro. Admitió que nunca antes había sentido ese miedo y que le preocupaba hasta dónde podrían llegar sus detractores. Aunque intentó dominar el miedo, reconoció que tuvo un impacto en su desempeño entre la primera y segunda vuelta.

“No era capaz de dominar el miedo. Critican, pero el cuero era el mío. El cuero era el mío, no el de ellos, y muchos de esos criticones son mandados por politiqueros a desprestigiarme. Vamos a ver si los colombianos y los santandereanos se comen ese cuento”.

Hernández concluyó diciendo que los críticos son mandados por politiqueros para desprestigiarlo y pidió a los colombianos y santandereanos que no se dejen engañar por esos discursos.

Además, el 28 de junio de 2023 se anunció el candidato avalado por el partido Alianza Verde para la Gobernación de Santander. Los nombres en consideración eran Rodolfo Hernández y Ferley Sierra, dos reconocidos personajes políticos de la región con ideologías opuestas. Después de un análisis exhaustivo y debate, el comité de avales de la Alianza Verde decidió otorgar el aval a Ferley Sierra por unanimidad, para que represente al partido en su aspiración a la Gobernación de Santander.