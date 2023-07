Hombre habría acosado y fotografiado a una menor de edad en el MIO de Cali

Un hombre habría acosado y fotografiado a una menor de 12 años en el MIO Imagen Colprensa

Un nuevo acto de abuso a menores se presentó en el servicio de transporte MIO en Cali. Según el reporte de los testigos que se encontraban en el lugar, un hombre, al parecer, estaba tomándole fotos a una niña al interior de uno de los buses.

Asimismo, aparentemente el sujeto tendría más imágenes con este contenido en su teléfono celular y ya lo habrían visto en otras ocasiones cometiendo este tipo de actos reprochables en el transporte público.

El sujeto fue retenido por la ciudadanía y la Policía Nacional en la estación del MIO de Torre de Cali, donde los uniformados realizaron el debido procedimiento y salvaguardaron la integridad de la menor de 12 años que fue acosada por el presunto abusador.

La niña se encontraba en compañía de su tía, quien al percatarse de los hechos comenzó a reclamarle al hombre con gritos, a lo que los demás usuarios y los uniformados se acercaron para evitar la huida del hombre.

En redes sociales los caleños mostraron su rechazo ante este hecho y pidieron que el responsable sea llevado ante la justicia para evitar que siga acosando a las menores de edad que utilizan el servicio del Masivo Integrado de Occidente - MIO a diario.

Policía de Cali custodiará estaciones y terminales del MIO

Tan solo en en el mes de junio, habitantes de calle continuaron desvalijando algunas estaciones del MIO durante el día y durmiendo en buses del sistema en las noches, un usuario fue herido con un arma blanca en Petecuy, un presunto asaltante fue herido, otro murió en Paso del Comercio mientras intentaba robar y el MIO perdió otros $ 1200 millones a causa de los colados.

Los hechos vandálicos están a la orden del día y la actualidad del sistema es insostenible, así lo manifestó Mauricio Venté, vocero de los usuarios del sistema masivo de transporte. También manifestó que la situación es dolorosa, “las estaciones no tienen dolientes, usted puede entrar a cualquier terminal del MIO y no hay un policía, no hay alguien allí que preste seguridad y eso da pie para que los ‘cosquilleros’ y los ladrones puedan hacer de las suyas y la gente se sienta desprotegida”.

Esta visión la comparten muchos usuarios y concejales de la ciudad. Entre el grupo que integran el Cabildo de Cali, Roberto Rodríguez manifestó que se esperaría que, por lo menos, cada estación del sistema tenga a un agente del orden y otro que esté rotando por las diferentes rutas, “pero no pasa ni eso, la realidad de esta ciudad es dramática”, dijo.

En este contexto es que arrancará a operar desde el 5 de julio el convenio entre Metrocali, la Alcaldía y la Policía Metropolitana de la ciudad, para dotar de uniformados a las estaciones y terminales y con esto buscar que retorne la tranquilidad de los usuarios del MIO, que en un 50 % aseguraron no estar satisfechos con el servicio, entre otras razones, por la inseguridad que se siente en el interior del sistema.

Serán, como mínimo, 106 hombres los que conformarán el pie de fuerza permanente que custodiará las 61 estaciones y terminales que tiene el MIO en la ciudad, sin contar con las siete nuevas estaciones del tramo II de la Troncal Oriental, que debían entrar en operación en junio y que, a pesar de no haberse cumplido, lo harán en los próximos días.

Si se distribuyeran de manera equitativa, serían alrededor de 1.5 uniformados por estación. El convenio irá hasta el 31 de diciembre y en él se invertirán aproximadamente $4.500 millones, cifra que será confirmada o ajustada por el secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, Jimmy Dranguet.